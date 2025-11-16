Carlos Alcaraz, calificare în premieră în finala Turneului Campionilor! Ibericul, duel tare cu Sinner - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Carlos Alcaraz, calificare în premieră în finala Turneului Campionilor! Ibericul, duel tare cu Sinner

Daniel Işvanca Publicat: 16 noiembrie 2025, 0:20

Comentarii
Carlos Alcaraz la Turneul Campionilor / Getty Images

Carlos Alcaraz s-a calificat sâmbătă seară în finala Turneului Campionilor, acolo unde va da peste campionul en-titre, Jannik Sinner. Ibericul a ajuns în premieră în ultimul act al competiției.

Acesta l-a învins în faza semifinalelor pe Felix Auger-Aliassime, sportiv clasat pe locul 8 în ierarhia mondială. Marea finală este programată duminică de la ora 19:00.

Carlos Alcaraz, victorie cu Felix Auger-Aliassime în semifinale la Torino

Carlos Alcaraz a obținut calificarea în finala Turneului Campionilor. Spaniolul și-a continuat parcursul de excepție de la Torino și speră să câștige în premieră în fața lui Jannik Sinner.

Liderul mondial a trecut în două seturi de canadianul Felix Auger-Aliassime, scor 6-2, 6-4, la capătul unui meci ce a durat o oră și 24 de minute.

Marea finală, cea împotriva lui Jannik Sinner, este programată duminică de la ora 19:00. 11-7 este bilanțul duelurilor directe dintre Alcaraz și italianul Sinner.

1 Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă 2 Bosnia – România 3-1. Vis spulberat la Zenica! Tricolorii ratează locul al doilea în grupă 3 Istvan Kovacs, meci cu două goluri anulate şi o eliminare în preliminariile World Cup 2026. Arbitrul român, criticat: “O glumă” 4 Gigi Becali, un nou asalt pentru Louis Munteanu. Decizia luată de patronul FCSB 5 Modul inedit prin care Bîrligea și Mihăilă au celebrat golul României cu Bosnia. Au recreat gestul din vestiar 6 România nu mai are nicio șansă la calificarea directă la World Cup 2026. Austria, victorie cu Cipru
