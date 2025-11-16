Carlos Alcaraz, calificare în premieră în finala Turneului Campionilor! Ibericul, duel tare cu Sinner - Antena Sport

Carlos Alcaraz s-a calificat sâmbătă seară în finala Turneului Campionilor, acolo unde va da peste campionul en-titre, Jannik Sinner. Ibericul a ajuns în premieră în ultimul act al competiției.
Acesta l-a învins în faza semifinalelor pe Felix Auger-Aliassime, sportiv clasat pe locul 8 în ierarhia mondială. Marea finală este programată duminică de la ora 19:00.
Carlos Alcaraz, victorie cu Felix Auger-Aliassime în semifinale la Torino
Carlos Alcaraz a obținut calificarea în finala Turneului Campionilor. Spaniolul și-a continuat parcursul de excepție de la Torino și speră să câștige în premieră în fața lui Jannik Sinner.
Liderul mondial a trecut în două seturi de canadianul Felix Auger-Aliassime, scor 6-2, 6-4, la capătul unui meci ce a durat o oră și 24 de minute.
Marea finală, cea împotriva lui Jannik Sinner, este programată duminică de la ora 19:00. 11-7 este bilanțul duelurilor directe dintre Alcaraz și italianul Sinner.
