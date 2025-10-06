Daria Kasatkina a ajuns la capătul puterilor: "Sunt la limita rezistenţei şi nu sunt singură" - Antena Sport

Numărul 19 mondial, Daria Kasatkina, spune că se află la „limita rezistenţei” şi a pus capăt sezonului mai devreme, descriind programul ca fiind „prea încărcat, din punct de vedere mental şi emoţional”, relatează BBC.
Jucătoarea în vârstă de 28 de ani şi-a schimbat naţionalitatea din rusă în australiană în martie, după ce a criticat legile LGBTQ+ din ţara sa şi războiul din Ucraina.
Daria Kasatkina a renunţat la acest sezon
Ea a avut probleme cu forma fizică în acest an, nereuşind să câştige niciun titlu şi terminând cu un bilanţ de 19-21.
Kasatkina a spus că stresul emoţional cauzat de schimbarea naţionalităţii a contribuit la dificultăţile ei, inclusiv faptul că nu şi-a văzut tatăl timp de patru ani.
„De mult timp nu mă simt bine şi, sincer să fiu, rezultatele şi performanţele mele o demonstrează”, a scris ea într-o declaraţie lungă. “Sunt la limita rezistenţei şi, din păcate, nu sunt singură. Adăugaţi la toate acestea stresul emoţional şi mental legat de schimbarea naţionalităţii şi veţi vedea că nu pot face faţă şi suporta mai mult ca femeie. Dacă asta mă face slabă, atunci aşa să fie, sunt slabă. Cu toate acestea, ştiu că sunt puternică şi voi deveni şi mai puternică dacă mă retrag şi îmi reîncarc bateriile. Este timpul să mă ascult pe mine însămi, pentru o schimbare”, a afirmat ea.
Fostele jucătoare din top 5, Elina Svitolina şi Paula Badosa, şi-au încheiat sezonul mai devreme în ultimele săptămâni.
Ucraineanca Svitolina a declarat că „nu s-a simţit în apele sale”, în timp ce Badosa a vorbit despre impactul psihic al unei probleme cronice la spate.
Şi alte jucătoare au vorbit despre impactul calendarului tenisului.
Cinci jucătoare s-au retras din cauza accidentărilor în două turnee din China săptămâna trecută, iar Iga Swiatek, de şase ori campioană de Grand Slam, a declarat că sezonul este prea lung şi intens.
Asociaţia de Tenis Feminin (WTA) a impus jucătoarelor de top participarea obligatorie la fiecare turneu de Grand Slam, la 10 turnee WTA 1000 şi la şase turnee de nivel 500.
Majoritatea evenimentelor 1000 din WTA şi ATP Tour masculin durează două săptămâni, la fel ca toate cele patru turnee de Grand Slam.
Jucătorii pot sări peste evenimentele obligatorii dacă sunt accidentaţi sau au motive personale, dar nu vor primi puncte în clasament sau premii în bani dacă nu joacă.
Fostul număr unu mondial Novak Djokovic, care şi-a redus programul în ultimii ani pentru a-şi proteja corpul, a făcut apel la jucători să fie mai uniţi în forţarea schimbării.
