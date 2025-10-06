Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Daria Kasatkina a ajuns la capătul puterilor: "Sunt la limita rezistenţei şi nu sunt singură" - Antena Sport

Home | Tenis | Daria Kasatkina a ajuns la capătul puterilor: “Sunt la limita rezistenţei şi nu sunt singură”

Daria Kasatkina a ajuns la capătul puterilor: “Sunt la limita rezistenţei şi nu sunt singură”

Publicat: 6 octombrie 2025, 13:21

Comentarii
Daria Kasatkina a ajuns la capătul puterilor: Sunt la limita rezistenţei şi nu sunt singură

Daria Kasatkina, în timpul unui meci - Profimedia Images

Numărul 19 mondial, Daria Kasatkina, spune că se află la „limita rezistenţei” şi a pus capăt sezonului mai devreme, descriind programul ca fiind „prea încărcat, din punct de vedere mental şi emoţional”, relatează BBC.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătoarea în vârstă de 28 de ani şi-a schimbat naţionalitatea din rusă în australiană în martie, după ce a criticat legile LGBTQ+ din ţara sa şi războiul din Ucraina.

Daria Kasatkina a renunţat la acest sezon

Ea a avut probleme cu forma fizică în acest an, nereuşind să câştige niciun titlu şi terminând cu un bilanţ de 19-21.

Kasatkina a spus că stresul emoţional cauzat de schimbarea naţionalităţii a contribuit la dificultăţile ei, inclusiv faptul că nu şi-a văzut tatăl timp de patru ani.

„De mult timp nu mă simt bine şi, sincer să fiu, rezultatele şi performanţele mele o demonstrează”, a scris ea într-o declaraţie lungă. “Sunt la limita rezistenţei şi, din păcate, nu sunt singură. Adăugaţi la toate acestea stresul emoţional şi mental legat de schimbarea naţionalităţii şi veţi vedea că nu pot face faţă şi suporta mai mult ca femeie. Dacă asta mă face slabă, atunci aşa să fie, sunt slabă. Cu toate acestea, ştiu că sunt puternică şi voi deveni şi mai puternică dacă mă retrag şi îmi reîncarc bateriile. Este timpul să mă ascult pe mine însămi, pentru o schimbare”, a afirmat ea.

Reclamă
Reclamă

Fostele jucătoare din top 5, Elina Svitolina şi Paula Badosa, şi-au încheiat sezonul mai devreme în ultimele săptămâni.

Ucraineanca Svitolina a declarat că „nu s-a simţit în apele sale”, în timp ce Badosa a vorbit despre impactul psihic al unei probleme cronice la spate.

Şi alte jucătoare au vorbit despre impactul calendarului tenisului.

Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €Cum a păcălit un român din Italia contorul electric aproape un deceniu. S-a trezit cu o factură de 27.000 €
Reclamă

Cinci jucătoare s-au retras din cauza accidentărilor în două turnee din China săptămâna trecută, iar Iga Swiatek, de şase ori campioană de Grand Slam, a declarat că sezonul este prea lung şi intens.

Asociaţia de Tenis Feminin (WTA) a impus jucătoarelor de top participarea obligatorie la fiecare turneu de Grand Slam, la 10 turnee WTA 1000 şi la şase turnee de nivel 500.

Majoritatea evenimentelor 1000 din WTA şi ATP Tour masculin durează două săptămâni, la fel ca toate cele patru turnee de Grand Slam.

Jucătorii pot sări peste evenimentele obligatorii dacă sunt accidentaţi sau au motive personale, dar nu vor primi puncte în clasament sau premii în bani dacă nu joacă.

Fostul număr unu mondial Novak Djokovic, care şi-a redus programul în ultimii ani pentru a-şi proteja corpul, a făcut apel la jucători să fie mai uniţi în forţarea schimbării.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
Observator
Ţara europeană care oferă salarii de peste 8.000 € şi cazare gratuită. Condiţia pentru a munci aici
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie și spânzură la Universitatea Craiova” Comparația cu FCSB: „Dacă aș avea și eu unul așa…”
Fanatik.ro
Gigi Becali râde de olteni: “Mirel Rădoi știe mai bine ca stăpânul! De aia taie și spânzură la Universitatea Craiova” Comparația cu FCSB: „Dacă aș avea și eu unul așa…”
13:41
EXCLUSIVIanis Hagi resimte presiunea înainte de România – Austria: “Se va simţi lipsa jucătorilor care nu se află aici”
13:39
Adrian Porumboiu, analiză dură pentru prestaţia lui Istvan Kovacs: “Stânjenitoare…”
13:37
Gigi Becali, replică devastatoare pentru Sorin Cârţu după fazele controversate din FCSB – Craiova: “Penibilitate”
13:30
Rodri, OUT de la naţională după ce s-a accidentat. Noi probleme pentru fostul Balon de Aur
13:09
“Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0
12:54
Gigi Becali, după FCSB – Craiova 1-0: “Rădoi vine cu Rolls Royce la antrenamente, Charalambous are o KIA de la club”
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 3 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 4 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 5 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!” 6 FCSB – Universitatea Craiova 1-0. Succes uriaș pentru campioana României
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”