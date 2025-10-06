Daria Kasatkina a ajuns la capătul puterilor: "Sunt la limita rezistenţei şi nu sunt singură" - Antena Sport

Numărul 19 mondial, Daria Kasatkina, spune că se află la „limita rezistenţei” şi a pus capăt sezonului mai devreme, descriind programul ca fiind „prea încărcat, din punct de vedere mental şi emoţional”, relatează BBC.

Jucătoarea în vârstă de 28 de ani şi-a schimbat naţionalitatea din rusă în australiană în martie, după ce a criticat legile LGBTQ+ din ţara sa şi războiul din Ucraina.

Daria Kasatkina a renunţat la acest sezon

Ea a avut probleme cu forma fizică în acest an, nereuşind să câştige niciun titlu şi terminând cu un bilanţ de 19-21.

Kasatkina a spus că stresul emoţional cauzat de schimbarea naţionalităţii a contribuit la dificultăţile ei, inclusiv faptul că nu şi-a văzut tatăl timp de patru ani.

„De mult timp nu mă simt bine şi, sincer să fiu, rezultatele şi performanţele mele o demonstrează”, a scris ea într-o declaraţie lungă. “Sunt la limita rezistenţei şi, din păcate, nu sunt singură. Adăugaţi la toate acestea stresul emoţional şi mental legat de schimbarea naţionalităţii şi veţi vedea că nu pot face faţă şi suporta mai mult ca femeie. Dacă asta mă face slabă, atunci aşa să fie, sunt slabă. Cu toate acestea, ştiu că sunt puternică şi voi deveni şi mai puternică dacă mă retrag şi îmi reîncarc bateriile. Este timpul să mă ascult pe mine însămi, pentru o schimbare”, a afirmat ea.