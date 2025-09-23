Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Elina Svitolina nu va mai juca în acest sezon! Mesajul transmis: "Nu sunt într-o stare emoţională optimă" - Antena Sport

Home | Tenis | Elina Svitolina nu va mai juca în acest sezon! Mesajul transmis: “Nu sunt într-o stare emoţională optimă”

Elina Svitolina nu va mai juca în acest sezon! Mesajul transmis: “Nu sunt într-o stare emoţională optimă”

Alex Ioniță Publicat: 23 septembrie 2025, 19:47

Comentarii
Elina Svitolina nu va mai juca în acest sezon! Mesajul transmis: Nu sunt într-o stare emoţională optimă

Profimedia

Încă în cursa pentru Turneul Campioanelor de la sfârşitul anului, jucătoarea ucraineană de tenis Elina Svitolina (locul 12 mondial) a anunţat, marţi, pe reţelele sociale că îşi încheie sezonul.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Nu mă simt în elementul meu în ultima vreme. Nu sunt într-o stare emoţională optimă şi nu mă simt pregătită să joc, de aceea pun capăt sezonului meu acum”, a transmis jucătoarea, prin intermediul rețelelor de socializare.

Elina Svitolina a anunțat că nu va mai juca în acest sezon

“De-a lungul anilor, am învăţat că acest sport nu este o chestiune de bani, faimă sau clasament: este vorba despre a fi pregătit să lupţi şi să dai totul. În acest moment, pur şi simplu nu sunt pregătită mental sau emoţional pentru asta.

Asta înseamnă doar că sunt om şi că am nevoie de timp să mă odihnesc, să simt, să respir şi pur şi simplu să exist. Aşadar, îmi acord timpul necesar pentru a mă vindeca şi a-mi reîncărca bateriile, în loc să forţez lucrurile”, a mai notat Svitolina, citată de news.ro.

Ea se alătură braziliencei Beatriz Haddad Maia (locul 40 mondial), care a anunţat luni că îşi încheie sezonul pentru a-şi „odihni corpul şi mintea”.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
Observator
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
Gheorghe Dincă, la un pas de libertate. Decizie surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a șocat România
Fanatik.ro
Gheorghe Dincă, la un pas de libertate. Decizie surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a șocat România
22:54
Lovitură pentru Chelsea! Cole Palmer e OUT
22:20
Cristi Chivu, pus în paralel cu Simone Inzaghi de un jucător de la Inter: “Aduce multă pasiune”
22:15
LIVE VIDEOBenfica – Rio Ave se joacă ACUM. Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca “vulturilor”
22:12
Ionel Dănciulescu a analizat-o pe FCSB și a dat verdictul: “Despre asta e vorba!”
21:51
Mihai Rotaru, prima reacție după ce Mitriță a spus “adio” naționalei: “Trebuie să știi cum să te comporți cu el”
21:38
“Jaloane!” Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după 0-3 cu Chindia: “De asta joacă în Liga a 2-a!”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 5 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca