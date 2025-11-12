Felix Auger-Aliassime, victorie senzațională la Turneul Campionilor! Canadianul speră la semifinale - Antena Sport

Felix Auger-Aliassime a fost protagonistul unui meci spectaculos la Torino, în cea de-a doua etapă a grupelor la Turneul Campionilor. Sportivul canadian l-a învins pe Ben Shelton, în urma unui duel „încins”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Clasat pe locul al optulea în ierarhia mondială, Felix a avut nevoie de mai bine de două ore pentru a-și pune la punct adversarul și pentru a se menține în cursa pentru calificarea în semifinale.

Felix Auger-Aliassime, victorios în fața lui Ben Shelton

Felix Auger-Aliassime s-a revanșat după ce a pierdut primul meci de la Turneul Campionilor și a revenit excelent în jocul contra lui Ben Shelton, al cincilea jucător al lumii.

Canadianul a câștigat disputa în trei seturi, scor 4-6, 7-6(7), 7-5, în urma unui duel ce a durat două ore și 26 de minute. Acesta a obținut astfel primul punct și speră în continuare la calificarea în careul de ași de la Torino.

Clasament grupă:

1. Alexander Zverev 1 punct