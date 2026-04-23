Florentino Perez, arbitru de scaun pe Bernabeu! Imagini de colecţie cu Nadal, Sinner şi Bellingham la Madrid

Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid, a fost surprins într-o postură inedită. Zilele acestea, în capitala Spaniei are loc turneul de tenis de la Madrid, iar Santiago Bernabeu s-a transformat cu ocazia acestui eveniment.
Jucătorii de tenis vor avea ocazia să se antreneze pe stadionul celor de la Real Madrid, după ce terenul a fost transformat. Joi, mai multe nume importante din tenis, dar şi de la Real, şi-au făcut apariţia.
Florentino Perez, arbitru de scaun pe Bernabeu! Imagini de colecţie cu preşedintele lui Real Madrid
Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid, a devenit, pentru moment, arbitru de scaun. Pe terenul de zgură de pe Santiago Bernabeu şi-au făcut apariţia Rafael Nadal, fostul mare jucător spaniol, fan declarat al madrilenilor, Jannik Sinner şi Iga Swiatek.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Jude Bellingham, Rafa Nadal, Thibaut Courtois and Jannik Sinner played tennis at the Bernabeu with Florentino Perez as the umpire. pic.twitter.com/BDys7nDvIV
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 23, 2026
Pe lângă Florentino Perez, Real Madrid a fost reprezentată şi de Thibaut Courtois şi Jude Bellingham. Apoi, vedetele din tenis şi fotbal au schimbat câteva mingi sub supravegherea lui Florentino Perez, aflat pe scaunul arbitrului.
😳 ¡Parece IA… pero ES REAL!
🎾 Partido de tenis entre Nadal, Sinner, Bellingham y Courtois… y con Florentino de juez de silla.
Vía ‘mutua madrid open’ pic.twitter.com/MWPCOqrqy4
— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 23, 2026
România este reprezentată bine la Madrid. Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse urmează să joace vineri în capitala Spaniei, în turul 2. Cîrstea va juca împotriva unei jucătoare venite din calificări, Tyra Caterina Grant. Gabriela Ruse va avea o misiune mult mai dificilă în turul secund, urmând să o întâlnească pe Elena Rybakina.
Gracias @MutuaMadridOpen y @realmadrid. Ha sido muy especial disfrutar de esta pista única en el Bernabéu.
Buen nivel, @thibautcourtois y @BellinghamJude 👏🏻 pic.twitter.com/r9DXVXfPQT
— Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 23, 2026
Tot de un meci complicat va avea parte şi Jaquelien Cristian. Calificată deja în turul 3 de la Madrid, ea o va întâlni pe Aryna Sabalenka, liderul din clasamentul WTA.
- Jaqueline Cristian și-a aflat adversara din turul 3 de la Madrid! Misiune imposibilă pentru româncă
- Jaqueline Cristian, calificare senzațională în turul trei la Madrid! Românca, victorie după ce a salvat 3 mingi de meci
- Venus Williams speră să joace la Roland Garros 2026! Americanca are nevoie de un wildcard
- Ruse, victorie mare în primul tur la Madrid: 6-0 în decisiv. Următoarea adversară: Rybakina
- Novak Djokovic: “Sper să fiu pregătit pentru Roland Garros”