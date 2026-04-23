Florentino Perez, arbitru de scaun pe Bernabeu! Imagini de colecţie cu Nadal, Sinner şi Bellingham la Madrid

Alex Masgras Publicat: 23 aprilie 2026, 20:26

Florentino Perez, arbitru de scaun pe Bernabeu! Imagini de colecţie cu Nadal, Sinner şi Bellingham la Madrid

Florentino Perez, arbitru de scaun / Contul de X El Chiringuito TV

Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid, a fost surprins într-o postură inedită. Zilele acestea, în capitala Spaniei are loc turneul de tenis de la Madrid, iar Santiago Bernabeu s-a transformat cu ocazia acestui eveniment.

Jucătorii de tenis vor avea ocazia să se antreneze pe stadionul celor de la Real Madrid, după ce terenul a fost transformat. Joi, mai multe nume importante din tenis, dar şi de la Real, şi-au făcut apariţia.

Florentino Perez, arbitru de scaun pe Bernabeu! Imagini de colecţie cu preşedintele lui Real Madrid

Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid, a devenit, pentru moment, arbitru de scaun. Pe terenul de zgură de pe Santiago Bernabeu şi-au făcut apariţia Rafael Nadal, fostul mare jucător spaniol, fan declarat al madrilenilor, Jannik Sinner şi Iga Swiatek.

Pe lângă Florentino Perez, Real Madrid a fost reprezentată şi de Thibaut Courtois şi Jude Bellingham. Apoi, vedetele din tenis şi fotbal au schimbat câteva mingi sub supravegherea lui Florentino Perez, aflat pe scaunul arbitrului.

România este reprezentată bine la Madrid. Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse urmează să joace vineri în capitala Spaniei, în turul 2. Cîrstea va juca împotriva unei jucătoare venite din calificări, Tyra Caterina Grant. Gabriela Ruse va avea o misiune mult mai dificilă în turul secund, urmând să o întâlnească pe Elena Rybakina.

Tot de un meci complicat va avea parte şi Jaquelien Cristian. Calificată deja în turul 3 de la Madrid, ea o va întâlni pe Aryna Sabalenka, liderul din clasamentul WTA.

