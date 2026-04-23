Florentino Perez, arbitru de scaun pe Bernabeu! Imagini de colecţie cu Nadal, Sinner şi Bellingham la Madrid

Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid, a fost surprins într-o postură inedită. Zilele acestea, în capitala Spaniei are loc turneul de tenis de la Madrid, iar Santiago Bernabeu s-a transformat cu ocazia acestui eveniment.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Jucătorii de tenis vor avea ocazia să se antreneze pe stadionul celor de la Real Madrid, după ce terenul a fost transformat. Joi, mai multe nume importante din tenis, dar şi de la Real, şi-au făcut apariţia.

Florentino Perez, arbitru de scaun pe Bernabeu! Imagini de colecţie cu preşedintele lui Real Madrid

Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid, a devenit, pentru moment, arbitru de scaun. Pe terenul de zgură de pe Santiago Bernabeu şi-au făcut apariţia Rafael Nadal, fostul mare jucător spaniol, fan declarat al madrilenilor, Jannik Sinner şi Iga Swiatek.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Jude Bellingham, Rafa Nadal, Thibaut Courtois and Jannik Sinner played tennis at the Bernabeu with Florentino Perez as the umpire. pic.twitter.com/BDys7nDvIV

— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) April 23, 2026

Pe lângă Florentino Perez, Real Madrid a fost reprezentată şi de Thibaut Courtois şi Jude Bellingham. Apoi, vedetele din tenis şi fotbal au schimbat câteva mingi sub supravegherea lui Florentino Perez, aflat pe scaunul arbitrului.