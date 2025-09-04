Iga Swiatek, OUT de la US Open 2025! Amanda Anisimova şi-a luat revanşa după 0-6, 0-6 din finala de la Wimbledon - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 4 septembrie 2025, 9:04

Iga Swiatek, OUT de la US Open 2025! Amanda Anisimova şi-a luat revanşa după 0-6, 0-6 din finala de la Wimbledon

Iga Swiatek, la US Open - Profimedia Images

La o lună şi jumătate după înfrângerea din finala de la Wimbledon (6-0, 6-0), Amanda Anisimova a arătat un cu totul alt joc şi şi-a luat revanşa în faţa polonezei Iga Swiatek miercuri, în sferturile de finală ale US Open, scor 6-4, 6-3.

Jucătoarea americană de 24 de ani, numărul 9 mondial, a afirmat, după meci, că a fost un adevărat vis că a reuşit să îşi ia o astfel de revanşă în faţa polonezei.

Amanda Anisimova, în semifinale la US Open

În semifinale, Anisimova va evolua cu japoneza Naomi Osaka, cap de serie 23, care a trecut de sportiva cehă Karolina Muchova (favorită 11), scor 6-4, 7-6 (3).

Osaka, laureată la US Open în 2018 şi 2020, a devenit mamă în 2023 şi revine într-o semifinală de grand slam pentru prima oară din 2021.

În cealaltă semifinală se întâlnesc Arina Sabalenko, locul 1 mondial, şi Jessica Pegula, cap de serie 4.

