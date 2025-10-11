Surpriză mare la Wuhan! Aryna Sabalenka, eliminată de Jessica Pegula. Cine va juca finala - Antena Sport

Au continuat surprizele și sâmbătă în cadrul turneului WTA de la Wuhan. Aryna Sabalenka, lidera mondială și campioana de anul trecut, a fost învinsă în penultimul act al competiției de Jessica Pegula.
Jucătoarea din Belarus a ratat șansa de a-și apăra titlul cucerit în 2024, iar finala de anul acesta va fi una 100% americană. Pegula va înfrunta o altă jucătoare din Top 10 WTA, dar tot din America.
Aryna Sabalenka ratează șansa de a-și apăra titlul cucerit anul trecut la Wuhan
Aryna Sabalenka s-a oprit sâmbătă în semifinalele turneului WTA de la Wuhan. Lidera mondială a fost învinsă de Jessica Pegula, ocupanta locului 6 WTA, după un meci decis în trei seturi.
Sportiva din Statele Unite ale Americii s-a impus cu scorul de 2-6, 6-4, 7-6(2), la capătul unei dispute ce a durat nu mai puțin de două ore și 22 de minute.
În marea finală, aceasta va da peste Coco Gauff (3 WTA), calificată și ea în ultimul act al competiției. Aceasta a trecut în semifinale de Jasmine Paolini (8 WTA), scor 6-4, 6-3. Finala este programată duminică, 12 octombrie, de la ora 13:30.
Wuhan Open 2025 este un turneu din categoria WTA 1000, ce se desfășoară în perioada 6-12 octombrie. Acesta se joacă pe suprafață hard și este dotat cu premii totale în valoare de $3,654,963. Campioana de anul trecut este Aryna Sabalenka.
- Finală în „familie” la Shanghai! O nouă surpriză în China după eliminarea lui Novak Djokovic
- Memorabil! Rugămintea lui Valentin Vacherot către Novak Djokovic, după calificarea în finala de la Shanghai
- Novak Djokovic, eliminat în semifinalele de la Shanghai de locul 204 ATP! Săptămână de vis pentru Vacherot
- Iga Swiatek, eliminare fulgerătoare de la Wuhan! Cum arată tabloul semifinalelor
- Novak Djokovic, anunţ îngrijorător pentru fani din China: “Încerc doar să rămân viu pe teren”