Surpriză mare la Wuhan! Aryna Sabalenka, eliminată de Jessica Pegula. Cine va juca finala - Antena Sport

Au continuat surprizele și sâmbătă în cadrul turneului WTA de la Wuhan. Aryna Sabalenka, lidera mondială și campioana de anul trecut, a fost învinsă în penultimul act al competiției de Jessica Pegula.

Jucătoarea din Belarus a ratat șansa de a-și apăra titlul cucerit în 2024, iar finala de anul acesta va fi una 100% americană. Pegula va înfrunta o altă jucătoare din Top 10 WTA, dar tot din America.

Aryna Sabalenka ratează șansa de a-și apăra titlul cucerit anul trecut la Wuhan

Aryna Sabalenka s-a oprit sâmbătă în semifinalele turneului WTA de la Wuhan. Lidera mondială a fost învinsă de Jessica Pegula, ocupanta locului 6 WTA, după un meci decis în trei seturi.

Sportiva din Statele Unite ale Americii s-a impus cu scorul de 2-6, 6-4, 7-6(2), la capătul unei dispute ce a durat nu mai puțin de două ore și 22 de minute.

În marea finală, aceasta va da peste Coco Gauff (3 WTA), calificată și ea în ultimul act al competiției. Aceasta a trecut în semifinale de Jasmine Paolini (8 WTA), scor 6-4, 6-3. Finala este programată duminică, 12 octombrie, de la ora 13:30.