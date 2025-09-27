La mulţi ani, Simona Halep! Fostul număr 1 WTA împlineşte 34 de ani - Antena Sport

Simona Halep împlineşte astăzi 34 de ani. Ea şi-a anunţat în acest an retragerea din activitate, iar în 2026 va avea loc o ceremonie oficială în acest sens.

Simona şi-a anunţat retragerea din activitate la 4 februarie, când a fost eliminată în primul tur la Transylvania Open de la Cluj-Napoca.

Ea a revenit în circuitul WTA la Miami Open, în martie 2024, după ce TAS a redus suspendarea sa pentru dopaj de la patru ani la nouă luni.

Ea a fost învinsă atunci de spaniola Paula Badosa, în prima partidă jucată de Halep după 569 de zile.

Sportiva din Constanţa a precizat că evenimentul de retragere va avea loc în data de 13 iunie 2026.