Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lleyton Hewitt a fost suspendat după o altercaţie cu un agent de control antidoping! - Antena Sport

Home | Tenis | Lleyton Hewitt a fost suspendat după o altercaţie cu un agent de control antidoping!

Lleyton Hewitt a fost suspendat după o altercaţie cu un agent de control antidoping!

Publicat: 10 septembrie 2025, 16:26

Comentarii
Lleyton Hewitt a fost suspendat după o altercaţie cu un agent de control antidoping!

Lleyton Hewitt / Profimedia Images

Agenţia Internaţională pentru Integritatea în Tenis (ITIA), responsabilă cu combaterea dopajului în tenis, a anunţat, miercuri, într-un comunicat că Lleyton Hewitt, căpitanul echipei Australiei de Cupa Davis, a fost suspendat pentru două săptămâni şi sancţionat cu o amendă de 30.000 de dolari australieni (aproximativ 17.000 de euro).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit ITIA, fostul număr 1 mondial a încălcat un articol din regulamentul antidoping: „comportament jignitor faţă de un agent de control antidoping”.

Căpitanul echipei Australiei de Cupa Davis, Lleyton Hewitt, a fost suspendat

La 23 noiembrie, la finalul semifinalei Cupei Davis pierdute de Australia împotriva Italiei (0-2) la Malaga (Spania), Hewitt, în vârstă de 44 de ani, „a împins un însoţitor voluntar antidoping în vârstă de 60 de ani”.

Hewitt a negat faptele, invocând legitima apărare, ceea ce a determinat ITIA să apeleze la un tribunal independent, prin intermediul Sport Resolutions. Potrivit ITIA, preşedintele tribunalului independent a concluzionat că acţiunile lui Hewitt „nu îndeplineau criteriile de legitima apărare” şi că acest comportament „nu era nici rezonabil, nici proporţional”.

Sancţiunea se va aplica în perioada 24 septembrie – 7 octombrie, adică după meciul împotriva Belgiei, sâmbătă şi duminică, „pentru a nu fi „excesiv de punitivă” pentru Hewitt, perturbându-i calendarul Cupei Davis, şi pentru a-i lăsa posibilitatea de a face apel înainte de intrarea în vigoare a sancţiunii”, precizează instanţa. Până în prezent, nu a fost depus niciun apel.

Reclamă
Reclamă

„Pe durata suspendării, Hewitt nu va putea participa la nicio activitate legată de tenis, inclusiv antrenamente, mentorat, jocuri, rolul său de căpitan şi orice altă funcţie asociată”, concluzionează ITIA în comunicatul său.

„Personalul antidoping joacă un rol fundamental în culise pentru menţinerea integrităţii tenisului şi ar trebui să îşi poată exercita funcţiile fără teama de a fi victima violenţei fizice. În acest caz, limita a fost clar depăşită şi nu am avut altă opţiune decât să luăm măsuri”, a declarat Karen Moorhouse, preşedinta ITIA, citată într-un comunicat al organizaţiei.

Oraşul din ţară unde elevii merg la şcoală gratis, cu Poliţia, în autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"Oraşul din ţară unde elevii merg la şcoală gratis, cu Poliţia, în autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional
Observator
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional
Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla, un escroc ieșit din închisoare. Înjură permanent!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla, un escroc ieșit din închisoare. Înjură permanent!”. Exclusiv
15:18
VIDEOEliza Samara, eliminată de la WTT Champions Macao! Bernadette Szocs e în optimi
15:04
Gigi Becali a „pus ochii” pe un jucător de la Dinamo! Când s-ar putea realiza mutarea
14:29
O vicecampioană olimpică a fost suspendată pentru 30 de luni! Care este motivul
13:59
Dialog incredibil între Gigi Becali şi Mircea Lucescu: “Gigi, care e plângerea? / Dacă îmi permiţi”
13:56
EXCLUSIV„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România
13:50
Gigi Becali va da lovitura dacă Africa de Sud se califică la World Cup 2026! Câți bani ar primi de la FIFA
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 Cipru – România 2-2. Tricolorii, rezultat ruşinos după ce au condus cu 2-0! Barajul rămâne şansa pentru Mondial 3 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun” 4 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod 5 Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: “Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam” 6 Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic