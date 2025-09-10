Lleyton Hewitt a fost suspendat după o altercaţie cu un agent de control antidoping! - Antena Sport

Agenţia Internaţională pentru Integritatea în Tenis (ITIA), responsabilă cu combaterea dopajului în tenis, a anunţat, miercuri, într-un comunicat că Lleyton Hewitt, căpitanul echipei Australiei de Cupa Davis, a fost suspendat pentru două săptămâni şi sancţionat cu o amendă de 30.000 de dolari australieni (aproximativ 17.000 de euro).

Potrivit ITIA, fostul număr 1 mondial a încălcat un articol din regulamentul antidoping: „comportament jignitor faţă de un agent de control antidoping”.

La 23 noiembrie, la finalul semifinalei Cupei Davis pierdute de Australia împotriva Italiei (0-2) la Malaga (Spania), Hewitt, în vârstă de 44 de ani, „a împins un însoţitor voluntar antidoping în vârstă de 60 de ani”.

Hewitt a negat faptele, invocând legitima apărare, ceea ce a determinat ITIA să apeleze la un tribunal independent, prin intermediul Sport Resolutions. Potrivit ITIA, preşedintele tribunalului independent a concluzionat că acţiunile lui Hewitt „nu îndeplineau criteriile de legitima apărare” şi că acest comportament „nu era nici rezonabil, nici proporţional”.

Sancţiunea se va aplica în perioada 24 septembrie – 7 octombrie, adică după meciul împotriva Belgiei, sâmbătă şi duminică, „pentru a nu fi „excesiv de punitivă” pentru Hewitt, perturbându-i calendarul Cupei Davis, şi pentru a-i lăsa posibilitatea de a face apel înainte de intrarea în vigoare a sancţiunii”, precizează instanţa. Până în prezent, nu a fost depus niciun apel.