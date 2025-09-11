Novak Djokovic, retragere din tenis? Ce spune fosta antrenoare a Serenei Williams: „Nu-l văd să-i învingă pe acești băieți” - Antena Sport

Ajuns la vârsta de 38 de ani, Novak Djokovic se apropie încet și sigur de retragerea din tenisul profesionist. Sârbul a fost eliminat în faza semifinalelor la Flushing Meadows, iar fosta antrenoare a Serenei Williams a vorbit despre momentul în care acesta va spune ”adio” tenisului.

Rennae Stubbs spune că ediția din 2026 a Australian Open va fi ultimul turneu de anvergură la care va participa Nole, ajuns în prezent pe locul al patrulea în ierarhia ATP.

Australian Open 2026, ultimul turneu pentru Novak Djokovic?

Novak Djokovic nu a mai câștigat un titlu de Grand Slam din anul 2023, de la acel triumf de la US Open. Sârbul este tot mai aproape de retragerea din activitate, principala problemă fiind ritmul ridicat pe care îl impun Carlos Alcaraz și Jannik Sinner.

Rennae Stubbs, fosta antrenoare a Serenei Williams, a vorbit despre momentul în care Nole va fi gata să își ia adio de la tenisul profesionist, iar aceasta consideră că Australian Open ar putea fi ultimul turneu la care acesta va participa.

„Am sentimentul că Australian Open va fi ultimul său turneu major la care va juca. Nu cred că vrea să continue să joace după aceea și să meargă la Roland Garros. Este atât de bun pe orice suprafață, dar nu-l văd să-i învingă pe acești băieți în cinci seturi pe zgură și apoi să meargă la Wimbledon.