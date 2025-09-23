Paraguay - România, în barajul pentru Grupa Mondială I a Cupei Davis - Antena Sport

Echipa masculină de tenis a României va întâlni formaţia Paraguayului în barajul pentru Grupa Mondială I a Cupei Davis, potrivit tragerii la sorţi efectuate marţi.

Confruntarea va avea loc în America de Sud, pe 6-7 sau 7-8 februarie 2026.

România se va duela cu Paraguay, în barajul pentru Grupa Mondială I a Cupei Davis

În primul tur al Grupei Mondiale II, România a învins El Salvador cu 3-1, luna aceasta, la Santa Tecla, iar Paraguayul a dispus de Pakistan cu 3-1, la Asuncion, notează agerpres.ro.

România şi Paraguay nu s-au mai întâlnit până acum în Cupa Davis.

În clasamentul competiţiei, România ocupă locul 40, iar Paraguayul se află pe 65.