Paraguay - România, în barajul pentru Grupa Mondială I a Cupei Davis - Antena Sport

Echipa masculină de tenis a României va întâlni formaţia Paraguayului în barajul pentru Grupa Mondială I a Cupei Davis, potrivit tragerii la sorţi efectuate marţi.
Confruntarea va avea loc în America de Sud, pe 6-7 sau 7-8 februarie 2026.
România se va duela cu Paraguay, în barajul pentru Grupa Mondială I a Cupei Davis
În primul tur al Grupei Mondiale II, România a învins El Salvador cu 3-1, luna aceasta, la Santa Tecla, iar Paraguayul a dispus de Pakistan cu 3-1, la Asuncion, notează agerpres.ro.
România şi Paraguay nu s-au mai întâlnit până acum în Cupa Davis.
În clasamentul competiţiei, România ocupă locul 40, iar Paraguayul se află pe 65.
Cei mai bine clasaţi paraguayeni în clasamentul ATP la simplu sunt Adolfo Daniel Vallejo (21 ani), pe 254, şi Hernando Jose Escurra Isnardi (27 ani), pe 1.309.
