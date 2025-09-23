Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Paraguay - România, în barajul pentru Grupa Mondială I a Cupei Davis - Antena Sport

Home | Tenis | Paraguay – România, în barajul pentru Grupa Mondială I a Cupei Davis

Paraguay – România, în barajul pentru Grupa Mondială I a Cupei Davis

Alex Ioniță Publicat: 23 septembrie 2025, 20:52

Comentarii
Paraguay – România, în barajul pentru Grupa Mondială I a Cupei Davis

Echipa masculină de tenis a României va întâlni formaţia Paraguayului în barajul pentru Grupa Mondială I a Cupei Davis, potrivit tragerii la sorţi efectuate marţi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Confruntarea va avea loc în America de Sud, pe 6-7 sau 7-8 februarie 2026.

România se va duela cu Paraguay, în barajul pentru Grupa Mondială I a Cupei Davis

În primul tur al Grupei Mondiale II, România a învins El Salvador cu 3-1, luna aceasta, la Santa Tecla, iar Paraguayul a dispus de Pakistan cu 3-1, la Asuncion, notează agerpres.ro.

România şi Paraguay nu s-au mai întâlnit până acum în Cupa Davis.

În clasamentul competiţiei, România ocupă locul 40, iar Paraguayul se află pe 65.

Reclamă
Reclamă

Cei mai bine clasaţi paraguayeni în clasamentul ATP la simplu sunt Adolfo Daniel Vallejo (21 ani), pe 254, şi Hernando Jose Escurra Isnardi (27 ani), pe 1.309.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
Observator
Proteste după ce toţi cei 477 de angajaţi vor fi concediaţi. "Suntem un oraş de pensionari"
Iubita lui Lamine Yamal a scris doar 4 cuvinte după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj special a transmis
Fanatik.ro
Iubita lui Lamine Yamal a scris doar 4 cuvinte după ce starul Barcelonei n-a câștigat Balonul de Aur. Ce mesaj special a transmis
22:20
Cristi Chivu, pus în paralel cu Simone Inzaghi de un jucător de la Inter: “Aduce multă pasiune”
22:15
LIVE VIDEOBenfica – Rio Ave se joacă ACUM. Jose Mourinho vrea o nouă victorie pe banca “vulturilor”
22:12
Ionel Dănciulescu a analizat-o pe FCSB și a dat verdictul: “Despre asta e vorba!”
21:51
Mihai Rotaru, prima reacție după ce Mitriță a spus “adio” naționalei: “Trebuie să știi cum să te comporți cu el”
21:38
“Jaloane!” Daniel Oprița și-a făcut praf jucătorii după 0-3 cu Chindia: “De asta joacă în Liga a 2-a!”
21:28
A înfruntat-o pe FCSB în 2010 și acum a dat un interviu pentru Go Ahead Eagles: “Suporterii își iubesc clubul”
Vezi toate știrile
1 Mircea Lucescu nu s-a abținut, după ce Alex Mitriță s-a retras de la echipa națională: “Să nu regrete!” 2 Mircea Lucescu a anunţat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria. Marea surpriză a selecţionerului 3 Alexandru Mitriţă s-a retras de la echipa naţională a României! Scrisoarea de adio 4 Andrea Agnelli şi Pavel Nedved au fost condamnaţi la închisoare! Decizia instanţei 5 Ousmane Dembele a câștigat Balonul de Aur 2025! Francezul a plâns în hohote după ce a cucerit trofeul 6 EXCLUSIVSorin Cârțu știe motivul pentru care Alexandru Mitriță s-a retras de la echipa națională
Citește și
Cele mai citite
Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”Gabi Tamaş şi Dan Alexa, luaţi cu maşina de poliţie în Asia Express. Ce li s-a putut întâmpla celor doi pe “Drumul Eroilor”
Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”Cristi Chivu l-a citat pe Mourinho după Ajax – Inter 0-2: “Nu sunt idiot”. Dialog savuros cu Pandev: “Ai devenit jurnalist”
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
Capăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a plecaCapăt de drum la FCSB! Fotbalistul a luat decizia de a pleca