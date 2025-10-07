Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Wuhan, după abandonul Jelenei Ostapenko. Românca, prim set perfect - Antena Sport

Sorana Cîrstea a debutat cu victorie la turneul de la Wuhan, după ce a învins-o pe Jelena Ostapenko. Estonianca nu a putut duce meciul până la capăt, după ce a cerut încă din primul set intervenția preparatorului fizic, iar în actul al doilea a abandonat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Duelul dintre cele două s-a încheiat prematur cu scorul de 6-0, 2-1 pentru româncă. Partida a durat 46 de minute.

Sorana Cîrstea, în turul 2 la Wuhan

Jucătoarea din România nu i-a dat nicio șansă lui Ostapenko în primul set și a făcut trei break-uri. Scorul actului inaugural a fost 6-0, la capătul a 31 de minute. O statistică extrem de interesantă legată de jocul româncei este că nu a comis nicio eroare neforțată în prima parte, spre deosebire de cele 12 ale estoniencei.

Sorana Cirstea hit 0 unforced errors in the first set vs. Ostapenko. pic.twitter.com/uF6dGSqx6c

— José Morgado (@josemorgado) October 7, 2025

La scorul de 5-0, Ostapenko a cerut un time-out medical, după care a continuat, iar în setul secund ea a fost prima care a făcut break-ul. Românca și-a recuperat imedat serviciul, iar adversara ei a mai rezistat un singur game, după care a fost nevoită să abandoneze.