Câți bani încasează Jaqueline Cristian după US Open 2025? Românca va avea cea mai bună clasare din carieră - Antena Sport

Câți bani încasează Jaqueline Cristian după US Open 2025? Românca va avea cea mai bună clasare din carieră

Andrei Nicolae Publicat: 31 august 2025, 9:01

Jaqueline Cristian, în timpul unui meci de la US Open / Profimedia

Jaqueline Cristian a fost eliminată în turul al treilea de la US Open, după ce a cedat în trei seturi în fața Amandei Anisimova, scor 4-6, 6-4, 2-6. Deși își încheie parcursul la Flushing Meadows, românca are și motive de bucurie atât pe plan sportiv, cât și financiar.

Jucătoarea de 27 de ani va obține cea mai bună clasare a carierei după finalul Grand Slam-ului și va primi și cel mai mare “cec” din carieră.

Jaqueline Cristian primește peste 200.000 de dolari după US Open 2025

România a rămas fără vreo reprezentantă pe tabloul de simplu de la US Open, după ce Jaqueline Cristian a fost învinsă de către Amanda Anisimova. După două victorii în fața a două americance, românca a cedat după 2 ore și 11 minute în fața altei favorite a publicului.

În ceea ce privește suma de bani pe care o va primi românca după parcursul de la Flushing Meadows, ea va încasa cel mai mare premiu din întreaga carieră. Cristian se va alege după eliminarea din turul al treilea de la US Open cu 237.000 de dolari, potrivit site-ului oficial al competiției, în contextul în care organizatorii turneului au anunțat încă de dinainte de start premii record.

În plus, Jaqueline are motive de bucure și pe plan sportiv, deoarece se va bucura de cea mai bună clasare din carieră după turneul american. În prezent pe locul 50 WTA, sportiva de 27 de ani se află în ierarhia WTA Live pe poziția cu numărul 41, cu mențiunea că mai poate coborî câteva poziții.

Cu toate acestea, Cristian are garanția că nu va fi mai jos de locul 49, cel mai bun pe care s-a clasat până acum în cariera ei.

