Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Faza care a declanşat furia fanilor la US Open. Jucătorul a făcut dreptate: "Totul e rezolvat" - Antena Sport

Home | Tenis | US Open | Faza care a declanşat furia fanilor la US Open. Jucătorul a făcut dreptate: “Totul e rezolvat”

Faza care a declanşat furia fanilor la US Open. Jucătorul a făcut dreptate: “Totul e rezolvat”

Publicat: 30 august 2025, 15:20

Comentarii
Faza care a declanşat furia fanilor la US Open. Jucătorul a făcut dreptate: Totul e rezolvat

Un adult i-a furat şapca unui copil la US Open/ Eurosport

După victoria sa în turul al doilea al US Open, Kamil Majchrzak i-a oferit şapca sa unui copil, dar un spectator adult i-a furat cadoul. Jucătorul polonez a reuşit să-l găsească pe băiatul păgubit graţie unei postări pe Instagram.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După frumoasa sa victorie în turul al doilea împotriva rusului Karen Khachanov în cinci seturi, Kamil Majchrzak dădea autografe la marginea terenului. În acest elan, polonezul i-a oferit cu amabilitate şapca sa unui băieţel de zece ani, vizibil încântat să primească acest frumos cadou.

Faza care a declanşat furia fanilor la US Open

Dar nu a ţinut cont de un adult care stătea lângă copil, care pur şi simplu a furat şapca înainte ca băiatul să o poată recupera, apoi a pus-o în geanta sa.Scena a fost surprinsă de camerele de filmat şi s-a răspândit imediat pe reţelele sociale.

În faţa acestui comportament care a indignat comunitatea tenisului, jucătorul polonez a publicat un story pe Instagram pentru a încerca să găsească copilul. Lucru realizat în mai puţin de două ore.

„Sunt impresionat de puterea internetului. {…] Totul este rezolvat acum”, a postat el, dând de înţeles că tânărul spectator nedreptăţit şi-a recuperat şapca.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
Observator
Marius şi-a ucis soţia şi s-a făcut nevăzut. A fost găsit mort lângă Lacul Tarniţa, unde şi-a abandonat maşina
Gigi Becali a vorbit despre transferuri după calificarea FCSB-ului în Europa League: “Louis Munteanu e prea valoros să nu îl iau”
Fanatik.ro
Gigi Becali a vorbit despre transferuri după calificarea FCSB-ului în Europa League: “Louis Munteanu e prea valoros să nu îl iau”
14:41
Dinamo – Hermannstadt, LIVE TEXT (21:30). Cu o victorie, “câinii” urcă pe podium în Liga 1. Echipele probabile
14:35
LIVE SCOREPremier League, etapa 3: Chelsea – Leeds se joacă ACUM. Liverpool – Arsenal, “capul de afiş” al rundei
14:19
Programul complet al grupei principale din Champions League. Dueluri “de foc” încă din prima etapă
14:09
“Dacă patronul decide, niciodată nu voi spune nu”. Elias Charalambous aşteaptă un transfer spectaculos la FCSB
13:32
Constantin Budescu, decisiv la debut. A marcat şi le-a adus victoria celor de la CS Tunari
13:30
VIDEOCalificările Marelui Premiu al Ţărilor de Jos, pe Antena 3 CNN şi AntenaPLAY (15:45). Norris, cel mai rapid în antrenamente
Vezi toate știrile
1 FotoAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali 2 Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 3 la US Open, după o revenire de senzație! Sorana Cîrstea, eliminată de Muchova 3 Ce a putut spune Mihai Stoica după calificarea Universităţii Craiova în grupa Conference League 4 Gigi Becali a făcut un anunţ după ce a aflat adversarele FCSB-ului din Europa League: “Din respect pentru fani” 5 Câți bani și câte puncte a câștigat Jaqueline Cristian după calificarea în turul 3 de la US Open 2025? 6 Gigi Becali are un nou favorit după ce FCSB s-a calificat în grupa Europa League: “A fost numărul 1”
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!”