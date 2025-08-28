Jelena Ostapenko, acuzată de rasism de fanii americani după scandalul de la US Open: "Din păcate, sunt dintr-o ţară mică" - Antena Sport

Jelena Ostapenko a fost în centrul unui nou moment controversat. Letona a fost eliminată în turul 2 de la US Open 2025 de americanca Taylor Townsend, locul 139 WTA. Ea s-a impus cu 7-5, 6-1, după o oră şi 18 minute de joc.
Finalul meciului a fost extrem de tensionat. După ce au dat mâna la fileu, letona a certat-o pe Townsend pentru mai multe lucruri, în mod special pentru faptul că nu şi-a cerut scuze pentru un punct câştigat cu fileul.
Jelena Ostapenko, după scandalul de la US Open 2025: “Câte mesaje am primit”
La scurt timp după meci, Ostapenko a încercat să îşi justifice comportamentul şi a dat vina pe adversara sa:
“După meci i-am spus adversarei mele că a fost lipsită de respect atunci când a avut un punct câştigat cu fileul într-un moment decisiv şi nu şi-a cerut scuze. Răspunsul ei a fost că nu trebuie să îşi ceară scuze.
Sunt câteva reguli în tenis pe care ce mai mulţi dintre jucători le respectă şi este penrtu prima oară când mi se întâmplă asta. Dacă joacă la ea acasă nu înseamnă că trebuie să se comporte şi să facă ce vrea”, a spus Jelena Ostapenko, pe contul său de Instagram.
La câteva ore distanţă, Ostapenko s-a plâns de faptul că a primit foarte multe mesaje din partea fanilor americani şi a fost acuzată de rasism:
“Wow, câte mesaje am primit prin care mi s-a spus că sunt rasistă. Nu am fost niciodată rasistă. Respect pe toată lumea, pentru mine nu contează de unde eşti. Din păcate, eu sunt dintr-o ţară mică şi nu am această susţinere şi nici şansa de a juca acasă.
Mereu am iubit să joc în Statele Unite şi la US Open, dar este pentru prima oară când cineva abordează meciul într-o asemenea manieră lipsită de respect”, a mai spus Ostapenko, pe contul său de Instagram, la câteva ore distanţă de primele mesaje.