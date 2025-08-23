Sorana Cîrstea, în finala turneului de la Cleveland. Victorie clară în semifinale și parcurs excelent pentru româncă - Antena Sport

Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, vineri, după ce a învins-o pe rusoaica Anastasia Zaharova, cu 6-1, 7-5.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cîrstea (35 ani, 112 WTA), venită din calificări, s-a impus după o oră şi 18 de minute.

Sorana Cîrstea, în finala turneului de la Cleveland

Românca a dominat primul set, pe care şi l-a adjudecat cu un sec 6-1, dar în actul secund a fost nevoită să revină de la 2-4.

Cîrstea a avut 5 aşi şi 5 duble greşeli, în timp ce Zaharova (23 ani, 100 WTA) a comis 6 duble greşeli. Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 21.484 de dolari şi 181 de puncte WTA.

În finală, românca o va înfrunta pe câştigătoarea dintre Ann Li (SUA) şi Xinyu Wang (China/N.2).