Sorana Cîrstea, în finala turneului de la Cleveland. Victorie clară în semifinale și parcurs excelent pentru româncă - Antena Sport

Sorana Cîrstea, în finala turneului de la Cleveland. Victorie clară în semifinale și parcurs excelent pentru româncă

Publicat: 23 august 2025, 8:27

Sorana Cîrstea, la Cleveland/ WTA

Sorana Cîrstea s-a calificat în finala turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, vineri, după ce a învins-o pe rusoaica Anastasia Zaharova, cu 6-1, 7-5. 

Cîrstea (35 ani, 112 WTA), venită din calificări, s-a impus după o oră şi 18 de minute. 

Sorana Cîrstea, în finala turneului de la Cleveland 

Românca a dominat primul set, pe care şi l-a adjudecat cu un sec 6-1, dar în actul secund a fost nevoită să revină de la 2-4. 

Cîrstea a avut 5 aşi şi 5 duble greşeli, în timp ce Zaharova (23 ani, 100 WTA) a comis 6 duble greşeli. Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 21.484 de dolari şi 181 de puncte WTA. 

În finală, românca o va înfrunta pe câştigătoarea dintre Ann Li (SUA) şi Xinyu Wang (China/N.2). 

Pentru Cîrstea este a şaptea finală WTA din carieră, ea având două titluri, obţinute la Taşkent (2008) şi Istanbul (2021). A pierdut finale la Budapesta (2007), Toronto (2013), Taşkent (2019) şi Strasbourg (2021). 

