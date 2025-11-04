"Vrei să devii antrenoare?" Simona Halep a răspuns fără să stea pe gânduri - Antena Sport

Simona Halep este prezentă la Turneul Campioanelor de la Riyad, acolo unde este invitată specială. Finalistă în 2014 la turneul care adună cele mai bune jucătoare ale anului, dubla câştigătoarea de Grand Slam a vorbit despre viaţa fără tenis.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Halep s-a retras la începutul acestui an, ultimul său turneu fiind în luna februarie, la Transylvania Open. Acum, fostul număr 1 WTA se bucură de viaţa de după retragere.

Simona Halep nu se gândeşte să devină antrenoare în viitorul apropiat: “Nu am energie pentru aşa ceva”

Chiar dacă îi lipsesc mai multe lucruri din perioada în care era jucătoare, Halep spune că avea nevoie de această pauză. Întrebată dacă se gândeşte să devină antrenoare, aşa cum se întâmplă în cazul multor jucători care se retrag, Halep a recunoscut că nu se vede antrenând în următorii ani, deoarece asta ar însemna să reia programul nebun din circuit, neavând energia necesară în acest moment:

“Nu mai am program, pot să mă trezesc dimineaţa şi să nu am nimic de făcut. Bineînţeles, aveam nevoie de această perioadă de odihnă, am avut atâţia ani în care am muncit din greu în fiecare zi, presiune, tensiune şi asta a dus la epuizare. Acum mă bucur de viaţă şi de timpul liber.

Îmi lipseşte adrenalina, îmi lipsesc victoriile, meciurile. Presiunea pe care o aveam în timpul meciurilor. Toată munca, echipa, oamenii din jurul meu.