Camelia Voinea a răbufnit după ce Denisa Golgotă a spus că a fost hărțuită: "Minciuni, frustrări. E manipulată" - Antena Sport

Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei Voinea, a oferit o reacție în contextul scandalului început în gimnastica românescă după declarațiile oferite de Denisa Golgotă la revenirea în țară, după Campionatele Mondiale de la Jakarta. Fosta medaliată olimpică a amenințat că o va da în judecată pe tânăra gimnastă dacă aceasta nu își va cere scuze și crede că totul a pornit din cauza unei manipulări asupra lui Golgotă.
Denisa Golgotă a făcut declarații extrem de îngrijorătoare atunci când a ajuns la aeroport, spunând că a depus plângere pentru hărțuire la Federația Română de Gimnastică pe motiv de hărțuire, insinuând că este vorba de familia Voinea, respectiv Sabrina și mama ei. Sportiva care a ratat “la mustață” o medalie la sol în Jakarta nu a oferit momentan vreo reacție, însă mama sa a ieșit la atac.
Camelia Voinea, replică pentru Denisa Golgotă
Fosta medaliată olimpică, mondială și europeană a declarat că nu va accepta ca Denisa Golgotă să răspândească mincinui în spațiul public fără să aibă dovezi. În același timp, Camelia Voinea crede că acuzațiile făcute de gimnastă vin dintr-o invidie pe care o are față de Sabrina.
“Sunt niște minciuni, niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea. Mă deranjează foarte mult și, dacă nu-și va cere scuze, voi acționa pe căi legale. Nu pot să stau cu mâinile în sân și fiecare să spună ce vrea, fără să aibă dovezi.
Este clar că este manipulată de anumite persoane, din cercul ei, dar nu voi accepta să se spune astfel de minciuni“, a spus Camelia Voinea, potrivit gsp.ro.
Ce a spus Denisa Golgotă la venirea în țară
“(Ai depus către Federaţie plângere pentru bullying în sala de antrenament) Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament, atât bullying cât şi hărţuire, am depus o plângere care a fost total ignorată de Federaţie. Cam toată lumea ştie la ce mă refer, persoanele cu care mă antrenez în sală sunt cele care m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic. (Există persoane în sală care te-au hărţuit personal?) Da! (Nu a fost niciun răspuns din partea Federaţiei?) Nu, toată lumea s-a făcut că plouă, din păcate.
(E discriminare şi din partea Federaţiei?) Cu siguranţă este, din păcate. Federaţia favorizează o gimnastă, nu anumite gimnaste, o gimnastă şi atât. Eu o să-mi văd de treabă, sper să se regleze lucrurile, ceea ce am fost nevoită să accept…nu e ok ce s-a întâmplat, sper să fie bine pe viitor şi să se ia măsuri.
Nu mă aşteptam să fie ce a fost, atmosfera care a fost şi ce s-a întâmplat în acest an. Pentru mine psihic a fost foarte greu să merg mai departe, nu ştiu câte persoane ar fi reuşit să ajungă unde am ajuns, având în vedere cât de mult am suferit. Nu ştie nimeni prin cât de multe lucruri eu am trecut. Singurele persoane care m-au susţinut sunt persoanele din familie, fără ei n-aş fi ajuns niciodată aici. Doamna Corina Moroşan, doamna Carmencita Constantin şi doamna Silvia Stroescu sunt singurele persoane care de la început au fost cu mine şi au făcut ceva pentru ca eu să revin în sală şi să-mi reiau antrenamentele.
Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice“, a fost o parte din discursul Denisei Golgotă la revenirea în țară.
- Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
- Sabrina Voinea, “cea mai ghinionistă gimnastă din istorie”. Ce a păţit românca la Campionatul Mondial
- “Sabrina Voinea, jefuită din nou” / “Este imposibil așa ceva”. Reacţii incredibile după ce Sabrina a ratat medaliile la sol
- Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
- Sabrina Voinea ratează din nou dramatic o medalie la Mondial, ca la JO! A luat aceeaşi notă cu gimnasta de pe 3