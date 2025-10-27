Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Camelia Voinea a răbufnit după ce Denisa Golgotă a spus că a fost hărțuită: "Minciuni, frustrări. E manipulată" - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Gimnastică | Camelia Voinea a răbufnit după ce Denisa Golgotă a spus că a fost hărțuită: “Minciuni, frustrări. E manipulată”

Camelia Voinea a răbufnit după ce Denisa Golgotă a spus că a fost hărțuită: “Minciuni, frustrări. E manipulată”

Andrei Nicolae Publicat: 27 octombrie 2025, 13:27

Comentarii
Camelia Voinea a răbufnit după ce Denisa Golgotă a spus că a fost hărțuită: Minciuni, frustrări. E manipulată

Camelia Voinea - Denisa Golgotă / Colaj Profimedia

Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei Voinea, a oferit o reacție în contextul scandalului început în gimnastica românescă după declarațiile oferite de Denisa Golgotă la revenirea în țară, după Campionatele Mondiale de la Jakarta. Fosta medaliată olimpică a amenințat că o va da în judecată pe tânăra gimnastă dacă aceasta nu își va cere scuze și crede că totul a pornit din cauza unei manipulări asupra lui Golgotă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Denisa Golgotă a făcut declarații extrem de îngrijorătoare atunci când a ajuns la aeroport, spunând că a depus plângere pentru hărțuire la Federația Română de Gimnastică pe motiv de hărțuire, insinuând că este vorba de familia Voinea, respectiv Sabrina și mama ei. Sportiva care a ratat “la mustață” o medalie la sol în Jakarta nu a oferit momentan vreo reacție, însă mama sa a ieșit la atac.

Camelia Voinea, replică pentru Denisa Golgotă

Fosta medaliată olimpică, mondială și europeană a declarat că nu va accepta ca Denisa Golgotă să răspândească mincinui în spațiul public fără să aibă dovezi. În același timp, Camelia Voinea crede că acuzațiile făcute de gimnastă vin dintr-o invidie pe care o are față de Sabrina.

Sunt niște minciuni, niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea. Mă deranjează foarte mult și, dacă nu-și va cere scuze, voi acționa pe căi legale. Nu pot să stau cu mâinile în sân și fiecare să spună ce vrea, fără să aibă dovezi.

Este clar că este manipulată de anumite persoane, din cercul ei, dar nu voi accepta să se spune astfel de minciuni“, a spus Camelia Voinea, potrivit gsp.ro.

Reclamă
Reclamă

Ce a spus Denisa Golgotă la venirea în țară

(Ai depus către Federaţie plângere pentru bullying în sala de antrenament) Bullying-ul nu a fost doar în sala de antrenament, atât bullying cât şi hărţuire, am depus o plângere care a fost total ignorată de Federaţie. Cam toată lumea ştie la ce mă refer, persoanele cu care mă antrenez în sală sunt cele care m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic. (Există persoane în sală care te-au hărţuit personal?) Da! (Nu a fost niciun răspuns din partea Federaţiei?) Nu, toată lumea s-a făcut că plouă, din păcate.

(E discriminare şi din partea Federaţiei?) Cu siguranţă este, din păcate. Federaţia favorizează o gimnastă, nu anumite gimnaste, o gimnastă şi atât. Eu o să-mi văd de treabă, sper să se regleze lucrurile, ceea ce am fost nevoită să accept…nu e ok ce s-a întâmplat, sper să fie bine pe viitor şi să se ia măsuri.

Nu mă aşteptam să fie ce a fost, atmosfera care a fost şi ce s-a întâmplat în acest an. Pentru mine psihic a fost foarte greu să merg mai departe, nu ştiu câte persoane ar fi reuşit să ajungă unde am ajuns, având în vedere cât de mult am suferit. Nu ştie nimeni prin cât de multe lucruri eu am trecut. Singurele persoane care m-au susţinut sunt persoanele din familie, fără ei n-aş fi ajuns niciodată aici. Doamna Corina Moroşan, doamna Carmencita Constantin şi doamna Silvia Stroescu sunt singurele persoane care de la început au fost cu mine şi au făcut ceva pentru ca eu să revin în sală şi să-mi reiau antrenamentele.

Sinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un omSinucidere în fața salvatorilor. Cum au eşuat pompierii din Vâlcea să ajute un om
Reclamă

Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice“, a fost o parte din discursul Denisei Golgotă la revenirea în țară.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Observator
Destinaţia inedită pentru care turiştii plătesc 800 de lei pe noapte. Peisajul te lasă fără cuvinte
Șumudică, dezvăluiri din interiorul clubului UTA. ”FCSB a profitat de situația gravă de acolo. Jucătorii străini când au aflat asta, s-a terminat!”. Reacția conducerii
Fanatik.ro
Șumudică, dezvăluiri din interiorul clubului UTA. ”FCSB a profitat de situația gravă de acolo. Jucătorii străini când au aflat asta, s-a terminat!”. Reacția conducerii
13:26
Gigi Becali pregăteşte “revoluţia” la FCSB. Transferurile anunţate: “Să se ştie că se poate sta şi-n tribună”
13:03
Gigi Becali, reacţie furibundă după conflictul dintre Florin Tănase şi Giovanni Becali: “Eu nu am nevoie de sifoane”
12:57
Gigi Becali e gata să facă o schimbare fără precedent la FCSB: “Îl scot şi-l fac de râs”
12:41
CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face”
12:29
Revenire importantă la Dinamo. Jucătorul va putea evolua în meciul din campionat cu CFR Cluj
12:23
Real Madrid iese la atac după scandalul din meciul cu Barcelona. Contestaţia depusă de “galactici”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 VIDEOLando Norris a câștigat Marele Premiu al Mexicului. Britanicul, noul lider din clasamentul general al piloților 3 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 4 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 5 FotoGestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova 6 Jucătorii lăudați de Gigi Becali, după FCSB – UTA 4-0: „Fotbalul e foarte ușor”
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene