Camelia Voinea a răbufnit după ce Denisa Golgotă a spus că a fost hărțuită: "Minciuni, frustrări. E manipulată" - Antena Sport

Camelia Voinea, mama și antrenoarea Sabrinei Voinea, a oferit o reacție în contextul scandalului început în gimnastica românescă după declarațiile oferite de Denisa Golgotă la revenirea în țară, după Campionatele Mondiale de la Jakarta. Fosta medaliată olimpică a amenințat că o va da în judecată pe tânăra gimnastă dacă aceasta nu își va cere scuze și crede că totul a pornit din cauza unei manipulări asupra lui Golgotă.

Denisa Golgotă a făcut declarații extrem de îngrijorătoare atunci când a ajuns la aeroport, spunând că a depus plângere pentru hărțuire la Federația Română de Gimnastică pe motiv de hărțuire, insinuând că este vorba de familia Voinea, respectiv Sabrina și mama ei. Sportiva care a ratat “la mustață” o medalie la sol în Jakarta nu a oferit momentan vreo reacție, însă mama sa a ieșit la atac.

Camelia Voinea, replică pentru Denisa Golgotă

Fosta medaliată olimpică, mondială și europeană a declarat că nu va accepta ca Denisa Golgotă să răspândească mincinui în spațiul public fără să aibă dovezi. În același timp, Camelia Voinea crede că acuzațiile făcute de gimnastă vin dintr-o invidie pe care o are față de Sabrina.

“Sunt niște minciuni, niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea. Mă deranjează foarte mult și, dacă nu-și va cere scuze, voi acționa pe căi legale. Nu pot să stau cu mâinile în sân și fiecare să spună ce vrea, fără să aibă dovezi.

Este clar că este manipulată de anumite persoane, din cercul ei, dar nu voi accepta să se spune astfel de minciuni“, a spus Camelia Voinea, potrivit gsp.ro.