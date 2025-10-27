Comunicatul Federaţiei Române de Gimnastică după scandalul izbucnit în urma declaraţiilor Denisei Golgotă - Antena Sport

Federaţia Română de Gimnastică a transmis un comunicat după declaraţiile făcute de Denisa Golgotă la întoarcerea în ţară de după Campionatele Mondiale de la Jakarta.
Denisa Golgotă a anunţat că a depus o plângere pentru hărţuire. Ea a acuzat un tratament preferenţial pentru o gimnastă a României, fără să o numească pe aceasta. Mama Sabrinei Voinea, Camelia Voinea, consideră că Denisa Golgotă se referea la fiica ei.
Comunicatul Federației Române de Gimnastică după declaraţiile Denisei Golgotă
“În urma apariției în spațiul public a unor declarații și interpretări referitoare la climatul din cadrul Lotului Național de Gimnastică, Federația Română de Gimnastică consideră important să ofere o clarificare bazată pe fapte și pe discuțiile purtate cu toate părțile implicate.
Federația tratează cu responsabilitate, echilibru și respect orice sesizare venită din partea sportivilor noștri sau a colectivelor tehnice, având ca principiu fundamental protejarea demnității, sănătății și a drepturilor acestora.
1. Discuțiile avute și măsurile luate
Cu privire strict la sesizarea transmisă de sportiva Denisa GOLGOTĂ antrenorului federal, aceasta a făcut obiectul unor analize temeinice la nivelul FRG, fiind organizate două întâlniri oficiale la sediul Federației, consemnate prin minutele din 29 iulie și, respectiv, 5 august 2025, la care au participat sportive, antrenori, specialiști, precum și reprezentanți ai conducerii.
În cadrul întâlnirii din 29 iulie 2025, s-a discutat cu sportivele Denisa GOLGOTĂ, Maria MIHĂESCU și Mara CEPLINSCHI, alături de antrenorii Corina MOROȘAN și Sebastian NEMEȘ — colectiv care activează în sala de gimnastică din incinta Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu”. S-au analizat aspecte legate de programul de antrenament, împărțirea spațiului și condițiile de cazare.
Federația a reținut preocupările formulate și a dispus identificarea de soluții pentru ca fiecare sportivă să beneficieze de condiții egale, sigure și corecte de pregătire. Ulterior, la data de 5 august 2025, FRG a convocat o a doua întâlnire, cu participarea celuilalt colectiv tehnic — antrenorii Camelia VOINEA și Dan POTRA, coregrafa Marcela FUMEA și maseurul Răzvan SPIRESCU.
În urma discuțiilor, s-a convenit stabilirea unui program de antrenamente decalat, care să permită folosirea echitabilă a sălii și să elimine eventualele surse de tensiune între echipe.
Programul a fost aprobat de conducerea Federației și afișat, în prezența sportivelor, în sala de gimnastică din cadrul Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu”, fiind respectat de ambele colective.
Totodată, au fost verificate și reconfirmate condițiile privind alimentația, recuperarea și asistența medicală, considerate corespunzătoare atât de personalul tehnic, cât și de cel medical.
2. Tratament egal pentru sportivi
Federația Română de Gimnastică condamnă ferm orice formă de favoritism, discriminare sau presiune nejustificată între sportivi sau colectivele tehnice.
Toate componentele Lotului Național concurează sub același drapel al României și trebuie să beneficieze de sprijin instituțional egal.
Fiecare sportivă reprezintă o valoare a gimnasticii românești, iar obiectivul Federației este de a le asigura tuturor un climat echilibrat, sigur și bazat pe respect reciproc. În ceea ce privește Campionatul Mondial de la Jakarta, condițiile de pregătire, cazare și alimentație au fost aceleași pentru întreaga delegație.
Dificultățile legate de adaptarea la alimentația locală au fost resimțite de toți componenții delegației, dar au fost gestionate prompt de echipa medicală, inclusiv prin intervenția medicului oficial al competiției, care a acordat asistență specială sportivei aflate în nevoie (Denisa GOLGOTĂ).
3. Analiza și dialogul vor continua
Vom analiza cu atenție fiecare sesizare primită, în spiritul transparenței și al optimizării continue a activității Federației.
FRG reafirmă că niciun semnal privind posibile acte de hărțuire sau conduită inadecvată nu este și nu va fi ignorat.
În spiritul transparenței și al responsabilității, Federația va dispune reanalizarea situației de către o comisie independentă, cu respect deplin față de confidențialitate și drepturile tuturor celor implicați.
Federația își menține disponibilitatea pentru dialog deschis și constructiv cu toți sportivii, antrenorii și părinții acestora, pentru a evita escaladarea conflictelor și pentru a identifica soluții care să protejeze echilibrul emoțional, sănătatea și performanța echipei.
În acest sens, FRG va continua să asigure un mediu de pregătire profesionist, sigur și echitabil, în care fiecare sportiv să se simtă respectat și protejat. Combatem ferm orice formă de discriminare sau inegalitate de șanse și susținem comunicarea deschisă ca instrument esențial pentru progres.
Suntem convinși că doar prin dialog real, încredere și respect reciproc, gimnastica românească poate continua să performeze, să construiască o comunitate unită și frumoasă și să reprezinte cu demnitate România pe scena internațională”, a transmis Federaţia Română de Gimnastică, într-un comunicat.
Sabrina Voinea a ratat dramatic medalia de bronz la sol după ce a obţinut aceeaşi notă cu a britanicei Abigail Martin, care a cucerit bronzul. Sabrina Voinea a fost pe 4. În finala de la sol Denisa Golgotă s-a clasat pe 7. Sabrina Voinea a concurat şi în finala de la bârnă, unde s-a clasat pe locul 7.
- Camelia Voinea a anunţat că deschide proces după declaraţiile Denisei Golgotă: “Am luat legătura cu avocaţii”
- Răspunsul Federaţiei de Gimnastică după acuzaţiile şocante făcute de Denisa Golgotă: “E un scenariu SF”
- Camelia Voinea a răbufnit după ce Denisa Golgotă a spus că a fost hărțuită: “Minciuni, frustrări. E manipulată”
- Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
- Sabrina Voinea, “cea mai ghinionistă gimnastă din istorie”. Ce a păţit românca la Campionatul Mondial