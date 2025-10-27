Comunicatul Federaţiei Române de Gimnastică după scandalul izbucnit în urma declaraţiilor Denisei Golgotă - Antena Sport

Programul a fost aprobat de conducerea Federației și afișat, în prezența sportivelor, în sala de gimnastică din cadrul Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu”, fiind respectat de ambele colective.

Totodată, au fost verificate și reconfirmate condițiile privind alimentația, recuperarea și asistența medicală, considerate corespunzătoare atât de personalul tehnic, cât și de cel medical.

2. Tratament egal pentru sportivi

Federația Română de Gimnastică condamnă ferm orice formă de favoritism, discriminare sau presiune nejustificată între sportivi sau colectivele tehnice.

Toate componentele Lotului Național concurează sub același drapel al României și trebuie să beneficieze de sprijin instituțional egal.

Fiecare sportivă reprezintă o valoare a gimnasticii românești, iar obiectivul Federației este de a le asigura tuturor un climat echilibrat, sigur și bazat pe respect reciproc. În ceea ce privește Campionatul Mondial de la Jakarta, condițiile de pregătire, cazare și alimentație au fost aceleași pentru întreaga delegație.

Dificultățile legate de adaptarea la alimentația locală au fost resimțite de toți componenții delegației, dar au fost gestionate prompt de echipa medicală, inclusiv prin intervenția medicului oficial al competiției, care a acordat asistență specială sportivei aflate în nevoie (Denisa GOLGOTĂ).

3. Analiza și dialogul vor continua

Vom analiza cu atenție fiecare sesizare primită, în spiritul transparenței și al optimizării continue a activității Federației.

FRG reafirmă că niciun semnal privind posibile acte de hărțuire sau conduită inadecvată nu este și nu va fi ignorat.

În spiritul transparenței și al responsabilității, Federația va dispune reanalizarea situației de către o comisie independentă, cu respect deplin față de confidențialitate și drepturile tuturor celor implicați.

Federația își menține disponibilitatea pentru dialog deschis și constructiv cu toți sportivii, antrenorii și părinții acestora, pentru a evita escaladarea conflictelor și pentru a identifica soluții care să protejeze echilibrul emoțional, sănătatea și performanța echipei.

În acest sens, FRG va continua să asigure un mediu de pregătire profesionist, sigur și echitabil, în care fiecare sportiv să se simtă respectat și protejat. Combatem ferm orice formă de discriminare sau inegalitate de șanse și susținem comunicarea deschisă ca instrument esențial pentru progres.

Suntem convinși că doar prin dialog real, încredere și respect reciproc, gimnastica românească poate continua să performeze, să construiască o comunitate unită și frumoasă și să reprezinte cu demnitate România pe scena internațională”, a transmis Federaţia Română de Gimnastică, într-un comunicat.

Sabrina Voinea a ratat dramatic medalia de bronz la sol după ce a obţinut aceeaşi notă cu a britanicei Abigail Martin, care a cucerit bronzul. Sabrina Voinea a fost pe 4. În finala de la sol Denisa Golgotă s-a clasat pe 7. Sabrina Voinea a concurat şi în finala de la bârnă, unde s-a clasat pe locul 7.