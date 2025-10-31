De ce a vrut Larisa Iordache să lase România pentru Statele Unite! Decizia care i-a schimbat cariera - Antena Sport

Închide meniul
De ce a vrut Larisa Iordache să lase România pentru Statele Unite! Decizia care i-a schimbat cariera

Gimnastică
De ce a vrut Larisa Iordache să lase România pentru Statele Unite! Decizia care i-a schimbat cariera

Publicat: 31 octombrie 2025, 9:52

De ce a vrut Larisa Iordache să lase România pentru Statele Unite! Decizia care i-a schimbat cariera

Larisa Iordache - Instagram

Larisa Iordache (29 de ani) a dezvăluit că a fost tentată în timpul carierei să lase gimnastica din România pentru a face pasul spre o universitate din Statele Unite, aşa cum a făcut în acest an şi Ana Bărbosu.

De şapte ori campioană europeană, Larisa susţine că şi-a schimbat cariera după ce a văzut cum tratează americanii gimnastica, obţinând 21 de metalii majore, printre care şi una olimpica de bronz şi două mondiale de argint.

De ce a vrut Larisa Iordache să lase România pentru Statele Unite

“Fiecare alege ce e mai bine pentru el la momentul respectiv. Dacă ea a ales aşa şi îşi doreşte să facă chestia asta, înseamnă că ea vede ce e mai bun pentru ea aşa. Ea are viaţa ei şi ştie mai bine.

Nu ştiu dacă o vom mai vedea la echipa României. E decizia ei. Poţi să faci asta oricând. Am ales să rămân în România, mie îmi place foarte mult. Aici mă simt acasă. În trecut m-am gândit la asta. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera pe care o au ei la competiţii şi mai ales la competiţiile din universitate.

Se distrează. Asta am înţeles uitându-ma la ei, că gimnastica e distractivă şi din momentul în care am început să aplic asta, totul a ieşit mult mai bine. Sunt gânduri şi gânduri, toţi ne gândim ce facem viaţa noastră.

Dar am ales să rămân aici şi sunt recunoscătoare că am ajuns să câştig multe medalii şi am ajuns în viaţa mea să fiu omul care îmi doream să fiu”, a spus Larisa Iordache, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Comentarii


