De ce a vrut Larisa Iordache să lase România pentru Statele Unite! Decizia care i-a schimbat cariera - Antena Sport

Larisa Iordache (29 de ani) a dezvăluit că a fost tentată în timpul carierei să lase gimnastica din România pentru a face pasul spre o universitate din Statele Unite, aşa cum a făcut în acest an şi Ana Bărbosu.

De şapte ori campioană europeană, Larisa susţine că şi-a schimbat cariera după ce a văzut cum tratează americanii gimnastica, obţinând 21 de metalii majore, printre care şi una olimpica de bronz şi două mondiale de argint.

De ce a vrut Larisa Iordache să lase România pentru Statele Unite

“Fiecare alege ce e mai bine pentru el la momentul respectiv. Dacă ea a ales aşa şi îşi doreşte să facă chestia asta, înseamnă că ea vede ce e mai bun pentru ea aşa. Ea are viaţa ei şi ştie mai bine.

Nu ştiu dacă o vom mai vedea la echipa României. E decizia ei. Poţi să faci asta oricând. Am ales să rămân în România, mie îmi place foarte mult. Aici mă simt acasă. În trecut m-am gândit la asta. Mi-a plăcut foarte mult atmosfera pe care o au ei la competiţii şi mai ales la competiţiile din universitate.

Se distrează. Asta am înţeles uitându-ma la ei, că gimnastica e distractivă şi din momentul în care am început să aplic asta, totul a ieşit mult mai bine. Sunt gânduri şi gânduri, toţi ne gândim ce facem viaţa noastră.