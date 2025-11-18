"E Simone Biles cea mai bună gimnastă de la tine încoace?" Nadia Comăneci a răspuns fără să stea pe gânduri - Antena Sport

Nadia Comăneci a fost prezentă la Madrid, acolo unde a vorbit cu jurnaliştii spanioli despre gimnastică şi despre cariera sa. Anul 2026 va fi “Anul Nadia Comăneci” în România, atunci când se vor împlini 50 de ani de la performanţa uriaşă a româncei de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, când a primit nota 10.

De atunci, modul de punctare în gimnastică s-a schimbat, au apărut multe nume mari care au realizat perforamanţe uriaşe, dar Nadia Comăneci va rămâne pentru totdeauna în istoria gimansticii pentru ce a realizat în 1976.

Nadia Comăneci, discurs superb despre Simone Biles: “”La fiecare 40 sau 50 de ani apare un fenomen”

În prezent, Simone Biles, la 28 de ani, este şi ea considerată una dintre cele mai bune gimnaste din istorie. Americanca are un palmares impresionant, cu 11 medalii olimpice, dintre care 7 de aur.

Nadia Comăneci a fost întrebată de jurnaliştii spanioli dacă Simone Biles este cea mai bună gimnastă de la ea încoace, iar marea campioană din România a vorbit la superlativ despre sportiva de 28 de ani:

“Da, da, cu siguranță. Cred că la fiecare 40 sau 50 de ani apare un fenomen care este mult mai bun decât restul și care definește sportul respectiv. Ea a făcut lucruri care sunt extrem de dificile în gimnastică. Nu cred că altcineva, în afară de ea, ar fi capabil să le facă în acest moment”, a declarat Nadia Comăneci, într-un interviu acordat spaniolilor de la AS.com.