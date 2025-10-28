Război total în gimnastică, după decizia luată de FRG. Replica dată de Carmencita Constantin: „Tot eu voi fi de vină” - Antena Sport

Război total în gimnastică, după decizia luată de FRG, ca urmare a acuzațiilor șocante lansate de Denisa Golgotă. Carmencita Constantin a oferit o reacție fermă după cele întâmplate.
Concret, marți dimineața, Ioan Suciu a convocat un Comitet Executiv pentru a se lua măsuri după declarațiile gimnastei, care a depus plângere pentru hărțuire.
Război total în gimnastică, după decizia luată de FRG
Ioan Suciu vrea să se formeze un singur lot național de gimnastică, fără ca gimnastele să fie pregătite de antrenori diferiți. Această idee, cu mai mulți antrenori pentru gimnaste diferite, a fost implementată de vechea conducere, a cărei președintă era Carmencita Constantin.
Conform prosport.ro, actuala conducere din cadrul FRG consideră că decizia luată în trecut a fost una greșită, deși a fost implementată pentru a împăca pe toată lumea.
Carmencita Constantin a reacționat, în exclusivitate pentru AntenaSport, și a transmis un mesaj clar. Fosta președintă a Federației de Gimnastică a declarat că actuala conducere o va consideră tot pe ea vinovată, deși a încercat să facă lucrurile corecte.
„Și în viitorii 100 de ani tot eu voi fi de vină ca am știut ce să fac să aduc o medalie olimpică și să am copii sănătoși fizic și psihic”, a declarat Carmencita Constantin, pentru AntenaSport.
Federația Română de Gimnastică a emis și un comunicat oficial după declarațiile Denisei Golgotă, subliniind ideea unui tratament egal pentru sportivi în cadrul FRG, cât și faptul că plângerea gimnastei nu a fost ignorată.
