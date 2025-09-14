Adi Vasile jubilează după prima victorie a CSM-ului în Liga Campionilor: „E un castel care trebuie apărat” - Antena Sport

Închide meniul
Adi Vasile jubilează după prima victorie a CSM-ului în Liga Campionilor: „E un castel care trebuie apărat"

Adi Vasile jubilează după prima victorie a CSM-ului în Liga Campionilor: „E un castel care trebuie apărat"

Adi Vasile jubilează după prima victorie a CSM-ului în Liga Campionilor: „E un castel care trebuie apărat”

Daniel Işvanca Publicat: 14 septembrie 2025, 19:32

Adi Vasile jubilează după prima victorie a CSM-ului în Liga Campionilor: E un castel care trebuie apărat”

Adrian Vasile, CSM București / SPORT PICTURES

CSM București a obținut duminică primul succes din actuala ediție de Liga Campionilor la handbal feminin. „Tigroaicele” au reușit o victorie extraordinară contra maghiarelor de la Ferencvaros, scor 31-28.

Chiar dacă prima repriză nu a fost una de excepție pentru campioana Românei, fetele antrenate de Adi Vasile au ieșit mai determinate de la vestiare și au răsturnat soarta partidei.

Adi Vasile, încântat de primul succes al sezonului pentru CSM în Liga Campionilor

A fost o atmosferă extraordinară la București, acolo unde campioana României și-a trecut în cont prima victorie a sezonului în Liga Campionilor.

„Tigroaicele” au avut o prestație foarte bună, mai ales în repriza a doua, când acestea au întors soarta disputei. Adi Vasile, vizibil entuziasmat de victoria cu Ferencvaros, a vorbit la finalul partidei despre motivația fetelor, dar și a întregului staff.

„Au fost două meciuri de mare luptă, de mare intensitate. Pentru noi, dar și pentru Ferencvaros acest debut cu două echipe complicate nu e deloc simplu. Echipele trebuie să se cunoască în meciuri. M-a bucurat foarte mult spiritul echipei. Era foarte important să câștigăm. Era important să mergem în această pauză cu o victorie.

Eu iubesc apărarea, cred că fără apărare nu se poate. Dacă spiritul, inima, sufletul echipei se văd undeva, se văd în apărare tot timpul. Acolo este o chestie ancestrală, poate sună filozofic, e un castel care trebuie apărat. Mă bucur că avem fete care se dedică.

Cu siguranță puteam face lucrurile mai bine. Mă bucur că au putut rămâne stabile și să separe apărarea de atac. Sunt foarte mulțumit de noi, de această săptămână, au fost 3 meciuri grele. Sunt lucruri la care trebuie să facem față.

Am făcut o săptămână bună. Jos pălăria pentru fete și pentru staff. Așa se câștigă încrederea. Ne dorim să câștigăm. Avem ținte departe în Liga Campionilor”, a declarat Adi Vasile, potrivit digisport.ro.

Clasamentul în grupa B din Liga Campionilor

1. Brest Bretagne 4 puncte

2. Podravka Vegeta 4 puncte

3. Odense 4 puncte

4. CSM București 2 puncte

5. Ikast 2 puncte

6. Ferencvaros 0 puncte

7. Sola 0 puncte

8. Ljubljana 0 puncte.

