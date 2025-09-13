Momente horror în Rapid - SCM Râmnicu Vâlcea! Jucătoarea giuleștencelor a leșinat și a fost dusă la spital - Antena Sport

Momente de panică sâmbătă seară la meciul de handbal feminin dintre Rapid București și SCM Râmnicu Vâlcea, din etapa a treia a Ligii Florilor. Aissatou Kouyate s-a lovit în momentul în care a încercat să arunce la poartă și a trebuit transportată la spital.
Jucătoarea giuleștencelor părea că își va reveni și că va putea continua partida, însă a leșinat la câteva secunde de pe propriile picioare, fiind băgată imediat în ambulanță.
Momente de panică la Rapid – SCM Râmnicu Vâlcea! Aissatou Kouyate, transportată la spital
Clipe de panică s-au instaurat în sala din Giulești, la meciul de handbal feminin dintre Rapid București și SCM Râmnicu Vâlcea, din etapa a treia a Ligii Florilor. Aissatou Kouyate a fost transportată de urgență la spital.
Interul dreapta al giuleștencelor s-a înălțat pentru a arunca spre poartă, iar la aterizare s-a lovit puternic de genunchiul unei adversare. Inițial, medicii i-au aplicat o pungă cu gheață și părea că aceasta va continua.
La câteva secunde după ce a fost pusă pe picioare, Aissatou Kouyate s-a prăbușit inconștientă. Timp de câteva minute, aceasta a primit îngrijiri medicale în sală, după care a fost transportată la spital, cu un guler cervical atașat.
Potrivit celor de la sport.ro, jucătoarea și-a revenit, este conștientă și vorbește normal, însă jucătoarele din teren și suporterii prezenți au trăit o adevărată sperietură.
