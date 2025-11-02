Los Angeles Dodgers, campioană în MLB pentru a doua oară consecutiv. Performanţă uimitoare după 25 de ani - Antena Sport

Los Angeles Dodgers a devenit prima echipă în 25 de ani care a câştigat două titluri consecutive în MLB, învingând sâmbătă Toronto Blue Jays, în meciul al şaptelea al Wolrd Series.

Blue Jays urmăreau să obţină primul titlu în World Series după 32 de ani.

Los Angeles Dodgers, campioană în MLB pentru a doua oară consecutiv

„Va fi dureros pentru câteva zile, câteva săptămâni, când eşti atât de aproape. Persoana pozitivă din mine va avea nevoie de ceva timp pentru a digera asta”, a declarat managerul Blue Jays, John Schneider.

Aruncătorul echipei Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, a fost numit cel mai valoros jucător al World Series.

Los Angeles, care a fost condusă cu 3-2 în serie şi s-a impus cu 4-3, şi-a consolidat dominaţia cu al treilea titlu World Series în şase ani.