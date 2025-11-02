Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Los Angeles Dodgers, campioană în MLB pentru a doua oară consecutiv. Performanţă uimitoare după 25 de ani - Antena Sport

Home | Alte sporturi | Los Angeles Dodgers, campioană în MLB pentru a doua oară consecutiv. Performanţă uimitoare după 25 de ani

Los Angeles Dodgers, campioană în MLB pentru a doua oară consecutiv. Performanţă uimitoare după 25 de ani

Publicat: 2 noiembrie 2025, 9:59

Comentarii
Los Angeles Dodgers, campioană în MLB pentru a doua oară consecutiv. Performanţă uimitoare după 25 de ani

Los Angeles Dodgers - Profimedia Images

Los Angeles Dodgers a devenit prima echipă în 25 de ani care a câştigat două titluri consecutive în MLB, învingând sâmbătă Toronto Blue Jays, în meciul al şaptelea al Wolrd Series.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Blue Jays urmăreau să obţină primul titlu în World Series după 32 de ani.

Los Angeles Dodgers, campioană în MLB pentru a doua oară consecutiv

„Va fi dureros pentru câteva zile, câteva săptămâni, când eşti atât de aproape. Persoana pozitivă din mine va avea nevoie de ceva timp pentru a digera asta”, a declarat managerul Blue Jays, John Schneider.

Aruncătorul echipei Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, a fost numit cel mai valoros jucător al World Series.

Los Angeles, care a fost condusă cu 3-2 în serie şi s-a impus cu 4-3, şi-a consolidat dominaţia cu al treilea titlu World Series în şase ani.

Reclamă
Reclamă

„Ceea ce am realizat în această perioadă este cu adevărat remarcabil”, a declarat Dave Roberts, managerul echipei Dodgers. „Las pe seama experţilor şi fanilor să decidă dacă este vorba de o dinastie sau nu, dar eu sunt foarte mulţumit de locul în care ne aflăm.”

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Observator
"Am crezut că e bombă". Bărbat din Dej, ucis în propria casă de o explozie. Făcuse revizia la gaze recent
Milionarul pe care îl știu sute de mii de români care merge cu metroul ca un om obișnuit. ”Într-un oraș aglomerat cum este Bucureștiul, este cel mai comod mijloc de transport”
Fanatik.ro
Milionarul pe care îl știu sute de mii de români care merge cu metroul ca un om obișnuit. ”Într-un oraș aglomerat cum este Bucureștiul, este cel mai comod mijloc de transport”
11:10
Verona – Inter LIVE SCORE (13:30). Cristi Chivu revine pe stadionul unde a fost la un pas de tragedie
11:08
Florentin Petre, exuberant după ce Dinamo a învins-o incredibil pe CFR: “Meritam să fim pe locul 1”
10:48
“Cea mai proastă perioadă” Fostul jucător al lui CFR, grav semnal de alarmă: “Mureşan va alege să plece”
10:15
Kylian Mbappe a bătut recordul lui Cristiano Ronaldo. Nu s-a mai întâmplat aşa ceva de la uriaşul Ferenc Puskas
10:07
Harry Kane la Barcelona, lovitura încercată de catalani! Anunţul presei spaniole
9:47
VIDEOSacramento – Milwaukee 135-133. Revenire spectaculoasă! LaVine, 31 de puncte
Vezi toate știrile
1 Miliardarul român, care a fost acţionar la Dinamo, a divorţat! A pierdut şi clubul de fotbal, acum şi soţia! 2 Reacţia lui PSV, după ce Dennis Man a făcut un nou meci de senzaţie în Eredivisie 3 Gigi Becali a spus cine a fost omul meciului cu Universitatea Cluj: „Astea îl caracterizează” 4 Simona Halep, din nou în prim-plan mondial. Ce a făcut românca în prima zi, la Turneul Campioanelor de la Riad 5 U Cluj – FCSB 0-2. Campioana, victorie categorică în Ardeal! Darius Olaru, ”one-man show” 6 Gigi Becali a dat lovitura: 6 milioane de euro! Veste fantastică, înaintea meciului cu U Cluj
Citește și
Cele mai citite
Marea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat AhmetovMarea companie din România a fost cumpărată de miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului