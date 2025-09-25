Magda Rusu, cu lacrimi în ochi după aurul de la Mondiale: "Dumnezeu face minuni prin oameni. Nu ştiam dacă pot concura" - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 25 septembrie 2025, 13:12

Simona Radiş şi Magda Rusu, cu steagul României - Facebook Comitetul Olimpic și Sportiv Român

Simona Radiş şi Magda Rusu au deschis drumul bărcilor tricolore, joi dimineaţă, spre podiumul mondial. Cu un start impresionant, cu barca urcată pe val, cu ritm şi viteză din ce în ce mai mari la fiecare 500 m, România a dominat cursa de dublu rame şi a obţinut aurul la Campionatul Mondial de la Shanghai.

În spatele succesului mondial povestea Magdei e despre a învinge dureri fizice şi despre temerile ca îşi va lăsa colega singură. Cu două săptămâni înainte să plece la mondiale, Magda nu se putea deplasa din cauza unor dureri la spate. Echipa medicală, cu doctorul Oşean a făcut minuni.

Povestea de film a aurului câştigat de Magda Rusu la Mondiale

”Dumnezeu face minuni prin oameni. Când mă gândesc acum ca nu ştiam dacă pot concura. După toate problemele de acasă şi apoi de aici, cu umezeală plus căldura, totul era împotriva mea. M-au ajutat antrenorii, medicii, kinetoterapeuţii. Fără ei azi nu puteam arăta această medalie. Le mulţumesc tuturor!”, a spus cu ochii în lacrimi Magda Rusu, un exemplu de dăruire, sacrificiu şi lecţii despre a învinge.

Simona a condus ostilităţile, Magda a fost camaradul care a urmat căpitanul. ”Sunt mândră de cum am evoluat aici. I-am spus Magdei ca trebuie să plecăm tare şi vom reuşi. Împreună. E un succes care sper să aducă şi mai multe victorii pentru noi!”, spune Simona cu medalia mondială de aur în mână, potrivit COSR.

Florin Lehaci şi Florin Arteni, argint la Mondiale

Imediat a urmat cursa băieţilor din dublu rame, Florin Lehaci şi Florin Arteni au trăit periculos de la start la finiş. Canotorii din Noua Zeelandă au plecat ca din puşcă şi au dat un ritm infernal cursei. Românii s-au ţinut după ei şi au rezistat finişului elveţian care ameninţa poziţia secundă a cursei.

Cu argintul la gât băieţii au venit epuizaţi la festivitate. Florin Lehaci nu a putut sta în picioare decât câteva minute. Elisabeta Lipă l-a ajutat şi apoi medicul Oşean l-a dus într-o încăpere cu aer condiţionat. Florin Arteni a plecat cu barca de la ponton ajutat de antrenorul Cosmin Boguş.

La două ore de la finală, Florin Lehaci şi-a revenit şi a fost chemat la doping. ”Shanghai e doar o staţie din drumul spre gara finală de la Los Angeles 2028. A fost o cursă grea, e o lecţie pe care o vom descoase cu antrenorii. Avem argint mondial şi suntem mândri de ce am reuşit azi!”, confirmă Florin Arteni.

