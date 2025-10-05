Victor Angelescu a dat cărţile pe faţă legat de eventualul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid - Antena Sport

Discuţiile despre o eventuală trecere a lui Nicolae Stanciu de la Genoa la Rapid au reapărut după evoluţiile neconvingătoare pe care mijlocaşul de 32 de ani le-a avut în Serie A pentru grifoni.
Internaţionalul român a marcat un gol în cele cinci meciuri adunate pentru Genoa, în toate competiţiile. Mai mult, el s-a şi accidentat şi va rata dubla cu Moldova şi Austria.
Nicolae Stanciu nu vine la Rapid
”Nu. În niciun caz. Nu că nu ar putea fi, dar nu s-a pus vreodată problemă să vină la Rapid. E un jucător important pentru Genoa. E un jucător care joacă acolo.
L-am primi cu brațele deschise, dar nu e posibil. S-a mai zvonit cu Ianis Hagi. Nu e ceva să fie posibil. Ar fi culmea să nu îl dorim pe Stanciu, dar nu o să revină în țară”, a declarat Victor Angelescu, citat de digisport.ro.
Stanciu ratează meciurile cu Moldova şi Austria
Răzvan Raţ, membru în Consiliul de Administraţie al celor de la Genoa, a confirmat problemele de sănătate pe care le are Nicolae Stanciu. Căpitanul naţionalei României nu va putea onora convocarea pentru meciurile cu Moldova şi Austria.
Stanciu a acuzat probleme după ultimul meci de campionat cu Lazio. În urma testelor efectuate s-a descoperit că acesta are o leziune şi că va fi indisponibil atât pentru Patrick Vieira, la Genoa, cât şi pentru Mircea Lucescu, la echipa naţională.
“Stanciu e accidentat, are o leziune de gradul 2 spre 3, cred că va fi o lună indisponibil. Vorbeam ieri cu stafful medical şi cam o lună este perioada în care va fi indisponibil. E clar că Stanciu este un jucător extrem de important pentru echipa naţională şi e clar că este o pierdere”, a spus Raţ.
Pe 9 octombrie, România va juca un nou meci amical, contra Moldovei, pe Arena Naţională. Tot pe cel mai mare stadion al ţării va avea loc şi duelul dintre România şi Austria. Partida din preliminariile World Cup 2026 se joacă pe 12 octombrie, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
