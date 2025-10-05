Victor Angelescu a dat cărţile pe faţă legat de eventualul transfer al lui Nicolae Stanciu la Rapid - Antena Sport

Discuţiile despre o eventuală trecere a lui Nicolae Stanciu de la Genoa la Rapid au reapărut după evoluţiile neconvingătoare pe care mijlocaşul de 32 de ani le-a avut în Serie A pentru grifoni.

Internaţionalul român a marcat un gol în cele cinci meciuri adunate pentru Genoa, în toate competiţiile. Mai mult, el s-a şi accidentat şi va rata dubla cu Moldova şi Austria.

Nicolae Stanciu nu vine la Rapid

”Nu. În niciun caz. Nu că nu ar putea fi, dar nu s-a pus vreodată problemă să vină la Rapid. E un jucător important pentru Genoa. E un jucător care joacă acolo.

L-am primi cu brațele deschise, dar nu e posibil. S-a mai zvonit cu Ianis Hagi. Nu e ceva să fie posibil. Ar fi culmea să nu îl dorim pe Stanciu, dar nu o să revină în țară”, a declarat Victor Angelescu, citat de digisport.ro.

Stanciu ratează meciurile cu Moldova şi Austria

Răzvan Raţ, membru în Consiliul de Administraţie al celor de la Genoa, a confirmat problemele de sănătate pe care le are Nicolae Stanciu. Căpitanul naţionalei României nu va putea onora convocarea pentru meciurile cu Moldova şi Austria.