Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale din Norvegia! - Antena Sport

Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale din Norvegia!

Alte sporturi

Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale din Norvegia!

Publicat: 3 octombrie 2025, 19:56

Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Mondiale din Norvegia!

Mihaela Cambei / Profimedia Images

Vicecampioana olimpică Mihaela Cambei (22 de ani) a obţinut o nouă performanţă de senzaţie la Campionatele Mondiale din Norvegia.

Mihaela Cambei a cucerit o medalie de aur la stilul smuls, la proba de 53 de kg. Programată să înceapă concursul la 85 de kg, Mihaela Cambei s-a răzgândit după ce şi-a văzut adversarele şi a încercat direct 90 kg. A ridicat 90 de kg, a ratat apoi la 93 kg, dar a ridicat apoi 94 kg, urcând pe primul loc.

Mihaela Cambei, AUR şi două medalii de argint la Campionatele Mondiale!

Gyong Hyon Kang din Coreea de Sud a ieşit pe doi la smuls, iar Cansel Ozkan s-a clasat pe 3, cu 93 kg. Mihaela Cambei a obţinut prima medalie de aur la Campionatele Mondiale, după ce în 2022 a obţinut argintul, iar în 2023 bronzul. Cambei e multiplă campioană europeană.

La aruncat, Cambei a reuşit să ridice 114 kg, obţinând medalia de argint. A obţinut argintul şi la total, cu 208 kg. Este prima medalie la total obţinută de Cambei la Campionatele Mondiale.

Gyong Hyon Kang din Coreea de Sud a reuşit să ridice 121 kg la aruncat, câştigând aurul atât aici, cât şi la total, cu 218 kg. Pe locul 3 la total, după Mihaela Cambei, s-a clasat Khambao din Thailanda, cu 200 kg.

