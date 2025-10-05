Dennis Man, prima reacţie după ce a dat recital la PSV: "Sunt un băiat liniştit. Ştiu ce pot oferi echipei" - Antena Sport

Dennis Man a oferit prima reacţie după ce a marcat un gol şi a oferit şi o pasă decisivă pentru PSV, în victoria de pe terenul lui Zwolle, din etapa a 8-a din Eredivisie. Internaţionalul român şi-a trecut în cont prima reuşită la campioana Olandei.
După meci, Dennis Man a transmis că s-a acomodat la noua echipă, după transferul din vară. PSV a plătit suma de 8,5 milioane de euro pentru a-l aduce de la Parma.
Dennis Man, prima reacţie după ce a dat recital la PSV
Dennis Man a subliniat şi faptul că stilul de joc al celor de la PSV i se potriveşte mai bine decât cel de la Parma, mărturisind că munceşte din greu pentru a-şi ajuta echipa.
“Mă acomodez la echipă din ce în ce mai mult şi am demonstrat asta prin golul marcat şi prin pasa oferită. Vreau să fie un punct de plecare acesta. Muncesc din greu, mă îmbunătăţesc în fiecare zi şi ştiu ce pot aduce echipei”, a declarat Dennis Man, conform paginii de Instagram a celor de la PSV.
Totodată, Dennis Man a fost întrebat şi despre cum s-a acomodat vieţii din Olanda, mărturisind că e un băiat liniştit, care petrece mult timp alături de iubita lui.
“Cred că PSV e o echipă grozavă, care are un joc de posesie. Parma juca mult pe contraatac, e un fotbal diferit, dar cred că e mai potrivit pentru mine.
E plăcut aici, sunt un băiat liniştit, petrecut mult timp cu iubita mea acasă, mă antrenez”, a mai spus internaţionalul român, citat de vi.nl.
Dennis Man, primul gol la PSV
Dennis Man a marcat în minutul 40 al partidei cu Zwolle. El a profitat de o gafă uriașă comisă de portarul advers. De Graaf a încercat să paseze la un coechipier, în marginea careului, însă balonul a fost interceptat de Veerman.
Mijlocașul belgian i-a pasat ulterior lui Dennis Man, care a preluat în interiorul careului și l-a învins pe de Graaf fără emoții.
Dennis Man traversează o formă excelentă înaintea confruntării cu Austria, care va fi în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY duminică, de la ora 21:45. Mijlocașul a fost convocat de Mircea Lucescu pentru acest duel și pentru amicalul cu Moldova, de joi.
