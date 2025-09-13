Noua Zeelandă - Africa de Sud 10-43! Cea mai drastică înfrângere din istoria "All Blacks" pe teren propriu - Antena Sport

Închide meniul
Noua Zeelandă - Africa de Sud 10-43! Cea mai drastică înfrângere din istoria "All Blacks" pe teren propriu

Home | Alte sporturi | Noua Zeelandă – Africa de Sud 10-43! Cea mai drastică înfrângere din istoria “All Blacks” pe teren propriu

Noua Zeelandă – Africa de Sud 10-43! Cea mai drastică înfrângere din istoria “All Blacks” pe teren propriu

Publicat: 13 septembrie 2025, 13:57

Comentarii
Noua Zeelandă – Africa de Sud 10-43! Cea mai drastică înfrângere din istoria All Blacks pe teren propriu

Noua Zeelandă - Africa de Sud / Profimedia

Noua Zeelandă a suferit cea mai drastică înfrângere din istoria sa pe teren propriu, pierzând sâmbătă cu 10-43, meciul contra campioanei mondiale en-titre, Africa de Sud, contând pentru etapa a 4-a a competiţiei The Rugby Championship, principalul turneu al sportului cu balonul oval din emisfera sudică, scrie AFP.

Niciodată învinşi acasă la mai mult de 15 puncte, de această dată All Blacks s-au prăbuşit efectiv în partea a doua a meciului când au încasat nu mai puţin de 36 de puncte din partea sud-africanilor, care au dominat autoritar pe parcursul celor 80 de minute.

Noua Zeelandă – Africa de Sud 10-43

Noua Zeelandă a punctat printr-un eseu, transformat, şi o lovitură de pedeapsă, “antilopele” reuşind şase eseuri, cinci transformate, şi fructificând o lovitură de pedeapsă.

Aşa cum se ştie, în prima partidă a etapei, Argentina a învins Australia, la Sydney, cu 28-26.

În clasamentul competiţiei, lider rămâne Australia, cu 11 puncte, urmată de Africa de Sud, 10 puncte, Noua Zeelandă, 10 puncte, Argentina, 9 puncte.

În etapa a 5-a, pe 27 septembrie, Noua Zeelandă va întâlni Australia, iar Africa de Sud va juca împotriva Argentinei.

Pentru prima oară în cariera sa, Billy Proctor a condus haka. Acesta a fost al optulea meci al său pentru “All Blacks”.

Comentarii


