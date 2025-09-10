O vicecampioană olimpică a fost suspendată pentru 30 de luni! Care este motivul - Antena Sport

Închide meniul
O vicecampioană olimpică a fost suspendată pentru 30 de luni! Care este motivul

Alex Ioniță Publicat: 10 septembrie 2025, 14:29

Profimedia

Sportiva americană Raven Saunders, vicecampioană olimpică la Tokyo în 2021 la aruncarea greutăţii, a fost suspendată, marţi, pentru 30 de luni de către Agenţia Antidoping din Statele Unite (USADA) pentru trei încălcări ale obligaţiilor sale de localizare.

Sancţiunea – pe care sportiva a acceptat-o – se aplică retroactiv începând cu 26 decembrie 2024, data celei de-a treia abateri, şi va fi valabilă până la 26 iunie 2027.

Vicecampioana olimpică, suspendată pentru 30 de luni

O sancţiune mai severă decât de obicei, deoarece este a doua oară când Saunders (29 de ani) se află în această situaţie, ea fiind deja suspendată 18 luni între august 2022 şi februarie 2024 pentru aceleaşi motive. Vice-campioană olimpică la Tokyo în 2021, ea a reuşit să se califice pentru Jocurile Olimpice de la Paris după revenirea sa (locul 11), notează news.ro.

Nu a mai fost participat în competiţie de la meetingul de la Lausanne, din 22 august 2024.

