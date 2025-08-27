AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 august - Antena Sport

Închide meniul
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 august

Publicat: 27 august 2025, 17:02

Juri Cisotti vede cartonaşul roşu în meciul tur cu Aberdeen / Profimedia Images

Pe as.ro, găseşti cele mai tari ştiri ale zilei de 27 august, de la pedeapsa primită de Juri Cisotti de la UEFA, la performanţa Soranei Cîrstea, la US Open.

1. Şi-a aflat pedeapsa

Juri Cisotti a aflat pedeapsa de la UEFA, înaintea meciului cu Aberdeen. Italianul de la FCSB va fi suspendat o etapă după roşul încasat în partida tur din Scoţia.

2. Rednic e OUT

Mircea Rednic a fost dat afară de la Standard Liege după numai cinci meciuri. Antrenorul nu pleacă însă cu mâna goală din Belgia: va încasa 200.000 de euro la despărţire.

3. Ofertă pentru Ianis

De pe as.ro, afli ce echipă din România l-a ofertat pe Ianis Hagi. Mijlocaşul e fără club de 3 luni. “A fost sugestia mea”, a dezvăluit selecţionerul Lucescu.

4. Moment unic pentru Sorana

Fost ministru al Justitiei: Românii sunt furioși pentru că dosarele zac în sertare, iar infractorii scapă
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 de la US Open. Pentru prima oară în carieră, Sori a obţinut 8 victorii consecutive, la turnee WTA. Pentru victoria de la Flushing Meadows, românca va încasa 154.000 de dolari.

5. Transfer istoric

Răzvan Lucescu primește un mare ajutor din partea conducerii de la PAOK. Echipa românului a făcut cel mai scump transfer din istoria clubului: 10,5 milioane de euro pentru mijlocaşul Christos Zafeiris!

