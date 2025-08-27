AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 august - Antena Sport

Pe as.ro, găseşti cele mai tari ştiri ale zilei de 27 august, de la pedeapsa primită de Juri Cisotti de la UEFA, la performanţa Soranei Cîrstea, la US Open.
AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 27 august
1. Şi-a aflat pedeapsa
Juri Cisotti a aflat pedeapsa de la UEFA, înaintea meciului cu Aberdeen. Italianul de la FCSB va fi suspendat o etapă după roşul încasat în partida tur din Scoţia.
2. Rednic e OUT
Mircea Rednic a fost dat afară de la Standard Liege după numai cinci meciuri. Antrenorul nu pleacă însă cu mâna goală din Belgia: va încasa 200.000 de euro la despărţire.
3. Ofertă pentru Ianis
De pe as.ro, afli ce echipă din România l-a ofertat pe Ianis Hagi. Mijlocaşul e fără club de 3 luni. “A fost sugestia mea”, a dezvăluit selecţionerul Lucescu.
4. Moment unic pentru Sorana