AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 septembrie - Antena Sport

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 8 septembrie, de pe as.ro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Pe as.ro vezi toate detaliile legate de cele două transferuri realizate de Rapid, în ultima zi de mercato. Giuleştenii s-au înţeles cu Alin Fică şi cu Leo Bolgado.

AntenaSport Update 8 septembrie

1. Şucu i l-a “furat” lui Becali

Dan Şucu i l-a “furat” lui Gigi Becali pe Leo Bolgado. Fundaşul de la CFR Cluj va ajunge la Rapid “la pachet” cu Alin Fică. Giuleştenii vor plăti un milion de euro.

2. Avertismentul lui Charalambous