AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 septembrie - Antena Sport

Video

AntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 8 septembrie

Publicat: 8 septembrie 2025, 16:30

Gigi Becali la Palat / Sportpictures

AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari ştiri ale zilei de 8 septembrie, de pe as.ro.

Pe as.ro vezi toate detaliile legate de cele două transferuri realizate de Rapid, în ultima zi de mercato. Giuleştenii s-au înţeles cu Alin Fică şi cu Leo Bolgado.

AntenaSport Update 8 septembrie

1. Şucu i l-a “furat” lui Becali

Dan Şucu i l-a “furat” lui Gigi Becali pe Leo Bolgado. Fundaşul de la CFR Cluj va ajunge la Rapid “la pachet” cu Alin Fică. Giuleştenii vor plăti un milion de euro.

2. Avertismentul lui Charalambous

Elias Charalambous i-a avertizat pe “tricolorii” lui Mircea Lucescu înaintea meciului cu Cipru. E convins că naţionala va avea viaţă grea la Larnaca: “Va fi mult mai dificil”, a spus antrenorul FCSB-ului.

3. Dinamo s-a reorientat

Pe AS.ro vezi care e noua ţintă a lui Dinamo, după ce “câinii” nu l-au putut transfera pe Matei Ilie. Zeljko Kopic îşi doreşte un alt jucător de la CFR Cluj.

4. Alcaraz, moment viral

Carlos Alcaraz a făcut o glumă genială, după ce l-a învins pe Jannik Sinner şi a câştigat un nou trofeu la US Open: “Te văd mai des pe tine decât îmi văd familia”, a spus, amuzat, noul lider ATP.

5. Italienii l-au emoţionat pe Hamilton

Lewis Hamilton a fost copleşit de susţinerea primită din partea italienilor în prima sa cursa la Monza cu Ferrari: “E tot ce mi-am putut dori vreodată”, a spus britanicul, care s-a clasat pe şase în Marele Premiu al Italiei.

Nu uitați, cele mai importante știri ale zilei sunt în jurnalul AntenaSport, azi, de la ora 20:00, pe Antena 1.

