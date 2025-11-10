Ce dietă are acum Dan Alexa după ce a slăbit 13 kilograme la Asia Express! "Seara mănânc cât vreau" - Antena Sport

Închide meniul
Dan Alexa avea 92 de kilograme înainte să participe la Asia Express. Între timp, experienţa din Filipine, Vietnam și Coreea de Sud l-a adus pe cel poreclit “Chirurgul” la 79 de kilograme.

Dan Alexa a dezvăluit ce dietă ţine acum pentru a-şi menţine greutatea. Antrenorul de 46 de ani mănâncă doar seara şi bea foarte multă cafea.

Dieta prin care Dan Alexa a slăbit 13 kilograme

“Înainte să plec la Asia Express, aveam 92 de kilograme”, spune Alexa. „Acum am 79, am slăbit 13 kilograme. Mă prinde. Eram destul de gras, mă îngrășasem, nu-mi plăcea. Acum, când mă revăd.

Mănânc o dată pe zi, seara, nu mănânc timp de 20 de ore. Fumez mult… beau cafea, sparg, cafea cu lapte, nu e chiar fasting. Iar seara mănânc cât vreau”, a dezvăluit Alexa, citat de gsp.ro.

Dan Alexa: “Asia Express a cea mai bună decizie a vieţii mele”

În cadrul emisiunii transmisă de Antena 1 şi AntenaPLAY, Dan Alexa face pereche cu Gabriel Tamaş şi a avut doar un dolar pe zi, pentru a se descurca cu cazarea şi transportul.

“În zilele noastre, show-ul rulează. Ca experiență, ca prietenii, ca situații de viață, cred că a fost cea mai bună decizie a vieții mele, că m-am dus acolo. Îți dă un reset la viață, te resetează din toate punctele de vedere. Începi să apreciezi lucrurile mărunte, pe care le uiți. Te scoate dintr-o zonă de confort, tu uiți de fapt care e sensul vieții. Noi avem apă caldă – atât de bine trăim!

Am avut situații în care intram în casele oamenilor, atât de săraci erau… Își cereau scuze că nu aveau ce să ne dea de mâncare, se duceau la vecini, cereau doi pumni de orez și ne dădeau nouă să mâncăm. Și erau fericiți! Erau fericiți! La case de milionari te duceai și nici nu se uitau la tine. Nu regret nicio secundă că am fost. Văd lucrurile altfel la nivel uman și cred că asta e cel mai important”, a mai spus Alexa.

 

