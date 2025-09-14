Oblique Seville, noul campion mondial la 100 de metri! Jefferson-Wooden, campioană mondială la feminin - Antena Sport

Oblique Seville a cucerit medalia de aur în final probei de 100 de metri, la Campionatele Mondiale de la Tokyo. Sub privirile marelui Usain Bolt, jamaicanul a încheiat cursa cu timpul de 9,77, stabilind un nou record personal.
Conaţionalul său, Kishane Thompson, a început mult mai bine cursa, dar a încheiat finala pe locul al doilea, cu timpul de 9,82, iar Jamaica a reuşit să încheie finala cu ambii atleţi medaliaţi.
Oblique Seville şi Melissa Jefferson-Wooden, campioni mondiali la 100 de metri
Medalia de bronz i-a revenit lui Noah Lyles, campionul olimpic de la Paris de anul. Timpul înregistrat de acesta a fost 9,89, fiind cel mai bun timp al acestuia din 2025.
Oblique Seville 🇯🇲 is the World 100m Champion!!!!!!!🥇🥇🥇
He finally delivers on the biggest stage, storming to GOLD in a Personal Best (PB) of 9.77s (0.3)!
Kishane Thompson 🇯🇲 won Silver in 9.82s, while Noah Lyles 🇺🇸 settled for Bronze in 9.89s. pic.twitter.com/TCtSNgl4Kb
— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 14, 2025
Doar şapte atleţi au încheiat finala de la băieţi. Leslie Tebogo, medaliatul cu aur de la 200 de metri de la Paris, a fost descalificat, după un start fals.
Cu câteva minute mai devreme a avut loc şi finala feminină la 100 de metri. Melissa Jefferson-Wooden a cucerit medalia de aur şi a stabilit un nou record al competiţiei, 10,61. Medalia de argint i-a revenit lui Tina Clayton din Jamaica (10,76), în timp ce Julien Alfred din Saint Lucia a închiat pe locul 3 (10.84). În urma acestei curse, americanca a devenit a patra cea mai rapidă atletă din istorie.
10.61s!!🤯🤯🔥
Championship Record ☑️
Melissa Jefferson-Wooden 🇺🇸 is the World 100m Champion, clocking a time of 10.61s to win in Tokyo!
She is now the 4th fastest woman in history.
Tina Clayton 🇯🇲 won Silver in 10.76s, while Julien Alfred 🇱🇨 took Bronze in 10.84s. pic.twitter.com/W378ZJksSD
— Track & Field Gazette (@TrackGazette) September 14, 2025
