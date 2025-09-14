Oblique Seville, noul campion mondial la 100 de metri! Jefferson-Wooden, campioană mondială la feminin - Antena Sport

Închide meniul
Oblique Seville, noul campion mondial la 100 de metri! Jefferson-Wooden, campioană mondială la feminin

Publicat: 14 septembrie 2025, 16:41

Oblique Seville şi Melissa Jefferson-Wooden / Profimedia

Oblique Seville a cucerit medalia de aur în final probei de 100 de metri, la Campionatele Mondiale de la Tokyo. Sub privirile marelui Usain Bolt, jamaicanul a încheiat cursa cu timpul de 9,77, stabilind un nou record personal.

Conaţionalul său, Kishane Thompson, a început mult mai bine cursa, dar a încheiat finala pe locul al doilea, cu timpul de 9,82, iar Jamaica a reuşit să încheie finala cu ambii atleţi medaliaţi.

Medalia de bronz i-a revenit lui Noah Lyles, campionul olimpic de la Paris de anul. Timpul înregistrat de acesta a fost 9,89, fiind cel mai bun timp al acestuia din 2025.

Doar şapte atleţi au încheiat finala de la băieţi. Leslie Tebogo, medaliatul cu aur de la 200 de metri de la Paris, a fost descalificat, după un start fals.

Cu câteva minute mai devreme a avut loc şi finala feminină la 100 de metri. Melissa Jefferson-Wooden a cucerit medalia de aur şi a stabilit un nou record al competiţiei, 10,61. Medalia de argint i-a revenit lui Tina Clayton din Jamaica (10,76), în timp ce Julien Alfred din Saint Lucia a închiat pe locul 3 (10.84). În urma acestei curse, americanca a devenit a patra cea mai rapidă atletă din istorie.

