Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Decizia luată de instanțele boxului din Japonia, după ce doi pugiliști au decedat în decurs de câteva zile - Antena Sport

Home | Box | Decizia luată de instanțele boxului din Japonia, după ce doi pugiliști au decedat în decurs de câteva zile

Decizia luată de instanțele boxului din Japonia, după ce doi pugiliști au decedat în decurs de câteva zile

Andrei Nicolae Publicat: 11 august 2025, 12:32

Comentarii
Decizia luată de instanțele boxului din Japonia, după ce doi pugiliști au decedat în decurs de câteva zile

Shigetoshi Kotari și Hiromasa Urakawa / Colaj Profimedia + X

Instanţele boxului japonez urmează să aibă, marţi, o reuniune de urgenţă, după decesul a doi sportivi în cursul aceluiaşi eveniment la începutul acestei luni, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Shigetoshi Kotari (categoria super-pană) şi Hiromasa Urakawa (categoria uşoară), ambii în vârstă de 28 de ani, au combătut separat pe data de 2 august la Korakuen Hall din Tokyo. Ei au decedat ulterior, după ce au fost iniţial spitalizaţi şi operaţi pe creier.

“Vom lua toate măsurile pe care le putem lua”

Comisia japoneză a boxului (JBC) şi alţi responsabili ai disciplinei urmează să se întrunească de urgenţă marţi. Conform presei locale, instanţa niponă a boxului va organiza, de asemenea, discuţii luna viitoare privind securitatea pugiliştilor, potrivit agerpres.ro.

Noi suntem pe deplin conştienţi de responsabilitatea pe care o avem în calitate de gestionari ai acestui sport“, a declarat pentru presă, duminică, Tsuyoshi Yasukochi, secretar general al JBC, adăugând: “Noi vom lua toate măsurile pe care le putem lua“.

Media niponă susţine că boxerii se abţin să se hidrateze pentru a pierde rapid în greutate înainte de cântarul oficial, o practică cu risc.

Reclamă
Reclamă

Dezhidratarea face creierul mai susceptibil să fie supus unor hemoragii“, conform cotidianului Asahi Shimbun.

Mai multe sporturi se confruntă în ultimii ani cu controversele legate de consecinţele unor şocuri repetate la cap, care pun în pericol sănătatea sportivilor.

Prima casă reconstruită la Broșteni: voluntarii încep refacerea locuințelor distrusePrima casă reconstruită la Broșteni: voluntarii încep refacerea locuințelor distruse
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Un bărbat de 55 ani a făcut infarct în timpul examenului auto în Bucureşti. Examinatorul a sunat la 112
Observator
Un bărbat de 55 ani a făcut infarct în timpul examenului auto în Bucureşti. Examinatorul a sunat la 112
Compania de stat care a ”uitat” să-și plătească dările la buget. Indemnizațiile conducerii, dublate în 2025
Fanatik.ro
Compania de stat care a ”uitat” să-și plătească dările la buget. Indemnizațiile conducerii, dublate în 2025
15:05
Gino Iorgulescu îl acuză pe Dan Șucu de ipocrizie. Comunicatul LPF: “El a beneficiat de un astfel de artificiu”
15:00
Mihai Stoica, ironii la adresa rivalelor! Mesajul oficialului de la FCSB: “România să scape de securişti”
14:42
“Dacă nu s-a înțeles cu Edjouma, a fost mai simplu cu dl. Iorgulescu”. Dan Șucu continuă războiul cu Gigi Becali
14:22
Aroganţa lui Gigi Becali! Mesaj dur pentru rivale: “Eu aşa cred”
14:20
De la extaz la agonie! Crystal Palace a pierdut procesul la TAS și e OUT din Europa League, după câștigarea Supercupei
13:49
Cristi Chivu își cedează un jucător la fosta echipă a lui Răzvan Marin. Detaliile transferului de la Inter
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal” 2 Gino Iorgulescu, intervenţie în forţă! L-a făcut praf pe Dan Şucu: Şeful de la Rapid i-a cerut demisia 3 Suma uriaşă care i s-a propus lui Ianis Hagi! Echipa care îl vrea imediat pe tricolor. Dezvăluiri din interior 4 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…” 5 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 6 FCSB – Unirea Slobozia 0-1. Campioana, a treia înfrângere la rând în campionat! Un dinamovist a “răpus-o”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”Gigi Becali a “distrus” doi jucători de la FCSB, după eşecul cu Unirea Slobozia: “Nu merge cu frichi-frichi la fotbal”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat
Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”Mihai Stoica s-a dezlănţuit! Jucătorul de la FCSB, desfiinţat: “Este intolerabil”