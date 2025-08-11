Decizia luată de instanțele boxului din Japonia, după ce doi pugiliști au decedat în decurs de câteva zile - Antena Sport

Instanţele boxului japonez urmează să aibă, marţi, o reuniune de urgenţă, după decesul a doi sportivi în cursul aceluiaşi eveniment la începutul acestei luni, informează AFP.

Shigetoshi Kotari (categoria super-pană) şi Hiromasa Urakawa (categoria uşoară), ambii în vârstă de 28 de ani, au combătut separat pe data de 2 august la Korakuen Hall din Tokyo. Ei au decedat ulterior, după ce au fost iniţial spitalizaţi şi operaţi pe creier.

“Vom lua toate măsurile pe care le putem lua”

Comisia japoneză a boxului (JBC) şi alţi responsabili ai disciplinei urmează să se întrunească de urgenţă marţi. Conform presei locale, instanţa niponă a boxului va organiza, de asemenea, discuţii luna viitoare privind securitatea pugiliştilor, potrivit agerpres.ro.

“Noi suntem pe deplin conştienţi de responsabilitatea pe care o avem în calitate de gestionari ai acestui sport“, a declarat pentru presă, duminică, Tsuyoshi Yasukochi, secretar general al JBC, adăugând: “Noi vom lua toate măsurile pe care le putem lua“.

Media niponă susţine că boxerii se abţin să se hidrateze pentru a pierde rapid în greutate înainte de cântarul oficial, o practică cu risc.