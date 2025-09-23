Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei - Antena Sport

S-a aflat cât putea câştiga pe lună milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România. George Ţucudean a jucat la CFR Cluj, înainte de a se retrage din fotbal.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

George Ţucudean a agăţat “ghetele-n cui” în urmă cu cinci ani, din cauza unor probleme la inimă. Fostul atacant, ajuns la 34 de ani, a practicat însă fotbalul de plăcere, el provenind dintr-o familie bogată.

Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei

După retragere, Ţucudean nu a stat mult pe gânduri şi a preluat afacerile familiei lui, care deţine o podgorie de 80 de hectare, un hotel de 5 stele în Arad, o firmă de mobilă, ferme de porci şi vite şi o cramă.

Totuşi, înainte de a se retrage, George Ţucudean avea un salariu de doar 15.000 de euro, conform realitateasportiv.net. Fostul atacant a evoluat la CFR Cluj timp de doi ani şi jumătate, din iarna lui 2018 şi până în vara lui 2020.

George Ţucudean are în plan să construiască şi un castel pe moşia din Arad. Acesta ar urma să fie situat pe ruinele unui palat, ocupat în trecut, potrivit legendelor, de elitele culturale ale Ungariei. Palatul a fost vandalizat de căutătorii de aur pe vremea imperiului Austro-Ungar.