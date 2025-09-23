Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei - Antena Sport

S-a aflat cât putea câştiga pe lună milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România. George Ţucudean a jucat la CFR Cluj, înainte de a se retrage din fotbal.
George Ţucudean a agăţat “ghetele-n cui” în urmă cu cinci ani, din cauza unor probleme la inimă. Fostul atacant, ajuns la 34 de ani, a practicat însă fotbalul de plăcere, el provenind dintr-o familie bogată.
Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei
După retragere, Ţucudean nu a stat mult pe gânduri şi a preluat afacerile familiei lui, care deţine o podgorie de 80 de hectare, un hotel de 5 stele în Arad, o firmă de mobilă, ferme de porci şi vite şi o cramă.
Totuşi, înainte de a se retrage, George Ţucudean avea un salariu de doar 15.000 de euro, conform realitateasportiv.net. Fostul atacant a evoluat la CFR Cluj timp de doi ani şi jumătate, din iarna lui 2018 şi până în vara lui 2020.
George Ţucudean are în plan să construiască şi un castel pe moşia din Arad. Acesta ar urma să fie situat pe ruinele unui palat, ocupat în trecut, potrivit legendelor, de elitele culturale ale Ungariei. Palatul a fost vandalizat de căutătorii de aur pe vremea imperiului Austro-Ungar.
George Ţucudean a câştigat cinci titluri în Liga 1: trei cu CFR Cluj (2018, 2019, 2020), unul cu FCSB (2015) şi unul cu Viitorul (2017). În tricoul lui Dinamo a cu cerit o cupă a României şi o Supercupă, ambele în 2012.
“(Te-ai descris „fotbalist bogat, inteligent și frumos”) Ce să mai zic acum?! Așa am zis… Cel mai mult m-ar fi enervat dacă nu-mi ieșea. Și mă lăsam! Dar una e când te lași cu trofee și cu o carieră frumoasă, alta când „n-a jucat, a păcălit fotbalul, bine că și-a dat seama că nu era de el“, spunea George Ţucudean pentru gsp.ro.
- Câţi bani poate încasa lunar de la stat milionarul român cu două pensii
- Fiul lui Ion Ţiriac, momente tandre alături de superba Sorana. Imagini rare cu Ion Alexandru Ţiriac şi iubita sa
- (P) Ce lecții de psihologie te pot învăța cazinourile online?
- Fiica lui Leonard Doroftei, apariție răvășitoare alături de iubitul ei. Vanessa arată fabulos la 21 de ani
- Pasiunea secretă a fiicei lui Ion Ţiriac. Cum a fost filmată superba Ioana! “Uite, mamă, fără mâini!”