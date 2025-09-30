Florin Piersic a anunţat, la 89 de ani, care e piesa de teatru în care a jucat de peste 1.280 de ori în carieră - Antena Sport

Florin Piersic a dezvăluit, după ce a fost invitat de onoare la derby-ul Clujului, care este piesa de teatru în care a jucat de peste 1.280 de ori în carieră.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Este vorba de “Oameni şi şoareci”, piesă inspirată după nuvela realistă a lui John Steinbeck, apărută în 1937, la doar un an după naşterea marelui actor, ajuns la 89 de ani. Piersic a jucat rolul lui Lennie Small.

Florin Piersic a jucat în “Oameni şi şoareci”

“Cum să mă simt? Nici nu îmi vine să cred. La un moment dat l-aţi scos pe Mărgelatu, important e că a fost la început. Nu am asta, cu supărări. Dacă eu nu am fost alintat în toată perioada în care mi-am făcut profesia, indiferent că a fost o emisiune TV, un film jucat sau zeci de piese de teatru.

Piesa “Oameni şi şoareci”, a lui Steinbeck, pe care am jucat-o de 1280 de ori la Teatrul Naţional şi nu numai la Teatrul Naţional, în străintate. Voi îmi luaţi un interviu care nu se termină niciodată. Vă spun ceva, eu încep uşor şi termin greu, deci plecaţi acasă. În clipa în care o să joc şi doresc să apar din nou pe scenă. Vreau să reiau piesa pe care am jucat-o şi recitalul meu, vă invit pe toţi”, a dezvăluit Florin Piersic.

Florin Piersic, invitat de gală la derby-ul Clujului

Florin Piersic a dat lovitura de start a meciului U Cluj – CFR Cluj 2-2, în timp ce fanii “Şepcilor Roşii” au afișat o scenografie specială, care l-a avut în prim-plan pe „Mărgelatu”.