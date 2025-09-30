Florin Piersic a anunţat, la 89 de ani, care e piesa de teatru în care a jucat de peste 1.280 de ori în carieră - Antena Sport

Florin Piersic a dezvăluit, după ce a fost invitat de onoare la derby-ul Clujului, care este piesa de teatru în care a jucat de peste 1.280 de ori în carieră.
Este vorba de “Oameni şi şoareci”, piesă inspirată după nuvela realistă a lui John Steinbeck, apărută în 1937, la doar un an după naşterea marelui actor, ajuns la 89 de ani. Piersic a jucat rolul lui Lennie Small.
Florin Piersic a jucat în “Oameni şi şoareci”
“Cum să mă simt? Nici nu îmi vine să cred. La un moment dat l-aţi scos pe Mărgelatu, important e că a fost la început. Nu am asta, cu supărări. Dacă eu nu am fost alintat în toată perioada în care mi-am făcut profesia, indiferent că a fost o emisiune TV, un film jucat sau zeci de piese de teatru.
Piesa “Oameni şi şoareci”, a lui Steinbeck, pe care am jucat-o de 1280 de ori la Teatrul Naţional şi nu numai la Teatrul Naţional, în străintate. Voi îmi luaţi un interviu care nu se termină niciodată. Vă spun ceva, eu încep uşor şi termin greu, deci plecaţi acasă. În clipa în care o să joc şi doresc să apar din nou pe scenă. Vreau să reiau piesa pe care am jucat-o şi recitalul meu, vă invit pe toţi”, a dezvăluit Florin Piersic.
Florin Piersic, invitat de gală la derby-ul Clujului
Florin Piersic a dat lovitura de start a meciului U Cluj – CFR Cluj 2-2, în timp ce fanii “Şepcilor Roşii” au afișat o scenografie specială, care l-a avut în prim-plan pe „Mărgelatu”.
“M-am simţit fericit, ştiţi de ce? După foarte multă vreme, poate prea multă vreme pentru mine, nu am putut să vin. Acum mă simt mai bine, mai în formă, ca să zic aşa. Fac şi gimnastică în ultima vreme. Mă simt mai bine. O să spuneţi `cum, mă, la 90 de ani şi te simţi bine?`. Da, şi încă mă rog la Dumnezeu să trec peste 90 de ani.
Oricum, am fost azi puţin îngrijorat că Universitatea Cluj, echipa pe care o iubesc foarte tare de când eram în liceu, va pierde. Şi uitaţi că n-a pierdut, a fost un meci egal, mă bucur că aşa a fost. Regret că nu am putut să fiu mai aproape de jucători pe marginea terenului, să stau şi eu cu antrenorii. M-aţi aruncat, acolo, într-o lojă, unde nici gălăgia spectatorilor nu o auzeam.
Când am intrat acolo, m-am gândit la Donald Trump, care a fost nu ştiu unde şi a fost cu sticlă în faţă să nu îl împuşte cineva. Pe mine n-are cine să mă împuşte, dar să îmi dea un gol pentru Universitatea. Asta era bucuria noastră, duminica, să venim la stadionul care a fost pe vremuri şi să cântăm `Haide, U, haide, U, bagă golul cum ştii tu`”, a mai spus Florin Piersic.
- Ce salariu putea avea miliardarul înainte de a fonda compania care l-a făcut unul din cei mai bogaţi români!
- Ce a făcut Valentina Pelinel zi de zi, în ultimii ani, pentru a se menţine în formă la 44 de ani
- (P) Joacă Gratuit și Câștigă Bani Reali la Winboss
- „Prințișorul Craiovei”, răsfăț total în „raiul” milionarilor. Destinația exclusivistă aleasă
- “A trăit doar pentru mine” Cine este femeia care a sacrificat totul pentru Ion Ţiriac!