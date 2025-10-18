Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America - Antena Sport

Ion Ţiriac a dezvăluit cum l-a cunoscut pe David Popovici. Miliardarul român, ajuns la vârsta de 86, a povestit cum a ajuns să-l cunoască pe campionul olimpic de 21 de ani.

În urmă cu trei ani, Ion Ţiriac dezvăluia faptul că i-a propus lui David Popovici să lase România şi să plece în Statele Unite ale Americii, la studii. Sportivul român a refuzat însă oferta miliardarului şi a ales să se pregătească în continuare în ţară.

Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America

Ion Ţiriac a povestit faptul că l-a cunoscut întâmplător pe David Popovici, înainte ca sportivul să devină un “fenomen” şi să cucerească medalii mondiale şi olimpice. Miliardarul român a transmis că în urmă cu mai mulţi ani, Popovici a participat la un concurs organizat de Camelia Potec, impresionând pe toată lumea.

“Pe Popovici ăsta eu l-am cunoscut din întâmplare, când a făcut Potec la mine, la Stejarii, în piscina aia descoperită, un camp cu 300 de boboci de la 7 la 11 ani.

Și a păstrat 30. Ea mi-a zis: ”Uită-te cum alunecă copilul ăsta!”. Îi zic: ”Bă, a alunecat, dar n-a câștigat ăsta”. Ea: ”Ăsta alunecă, ăilalți se bat cu apa”, a declarat Ion Ţiriac despre David Popovici, conform iamsport.ro.