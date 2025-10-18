Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America - Antena Sport

Închide meniul
Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America

Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America

Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America

Publicat: 18 octombrie 2025, 13:20

Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America

Ion Ţiriac şi David Popovici / Colaj Hepta

Ion Ţiriac a dezvăluit cum l-a cunoscut pe David Popovici. Miliardarul român, ajuns la vârsta de 86, a povestit cum a ajuns să-l cunoască pe campionul olimpic de 21 de ani.

În urmă cu trei ani, Ion Ţiriac dezvăluia faptul că i-a propus lui David Popovici să lase România şi să plece în Statele Unite ale Americii, la studii. Sportivul român a refuzat însă oferta miliardarului şi a ales să se pregătească în continuare în ţară.

Ion Ţiriac, poveste uluitoare cu David Popovici, la trei ani după ce i-a propus să lase România pentru America

Ion Ţiriac a povestit faptul că l-a cunoscut întâmplător pe David Popovici, înainte ca sportivul să devină un “fenomen” şi să cucerească medalii mondiale şi olimpice. Miliardarul român a transmis că în urmă cu mai mulţi ani, Popovici a participat la un concurs organizat de Camelia Potec, impresionând pe toată lumea.

“Pe Popovici ăsta eu l-am cunoscut din întâmplare, când a făcut Potec la mine, la Stejarii, în piscina aia descoperită, un camp cu 300 de boboci de la 7 la 11 ani.

Și a păstrat 30. Ea mi-a zis: ”Uită-te cum alunecă copilul ăsta!”. Îi zic: ”Bă, a alunecat, dar n-a câștigat ăsta”. Ea: ”Ăsta alunecă, ăilalți se bat cu apa”, a declarat Ion Ţiriac despre David Popovici, conform iamsport.ro.

Ion Ţiriac i-a propus lui David Popovici să plece în America

Ion Ţiriac a povestit, în urmă cu ceva timp, faptul că a vrut să-l trimită pe David Popovici să studieze şi să se antreneze peste Ocean. S-a lovit însă de un refuz.

“Lui David Popovici nu pot să îi recomand nimic! Mi-am permis să îi dau telefon doamnei președinte, care mi-a spus: ‘Băi, Țiriac, n-ai cum să-l pui să se ducă în SUA, acolo, să se antreneze.

Pentru că mai are doi ani de liceu, ăia au alt calendar, februarie, martie, aprilie. Iar calendarul nostru, cu campionate europene, mondiale, e la trei luni după. Și putem și noi!”, povestea Ion Ţiriac, în urmă cu trei ani, despre David Popovici.

