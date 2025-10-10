Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mircea Lucescu se pregăteşte de un record mondial. Performanţa pe care o reuşeşte dacă nu demisionează cu Austria - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Mircea Lucescu se pregăteşte de un record mondial. Performanţa pe care o reuşeşte dacă nu demisionează cu Austria

Mircea Lucescu se pregăteşte de un record mondial. Performanţa pe care o reuşeşte dacă nu demisionează cu Austria

Radu Constantin Publicat: 10 octombrie 2025, 11:33

Comentarii
Mircea Lucescu se pregăteşte de un record mondial. Performanţa pe care o reuşeşte dacă nu demisionează cu Austria

Mircea Lucescu / Profimedia Images

Pleacă sau nu Mircea Lucescu după meciul cu Austria? Daca România scoate un rezultat pozitiv şi selecţionerul decide să continue pe banca tricolorilor, atunci el ar rămâne în cursa pentru a bifa un record mondial: să fie cel mai în vârstă antrenor care a condus de pe bancă o echipă!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum Lucescu este pe locul 2 în lume! La meciul cu Moldova, Lucescu avea 80 de ani si 72 de zile. Ca să bată recordul mondial, selecţionerul României trebuie să stea pe bancă la meciul de baraj, din martie. Atunci Lucescu va avea 80 de ani și 210 zile, şi astfel va bate actuala performanţă înregistrată a lui Otto Pfister, care, potrivit Wikipedia, a antrenat până când avea 80 de ani si 123 de zile.

Cine este Otto Pfister?

Otto Pfister va împlini luna viitoare 88 de ani şi a strâns peste 57 de ani de activitate în fotbal. El era antrenor la 80 de ani și 123 de zile, când a bifat ultimul meci pe banca unei echipe. În momentul retragerii, el era selecţionerul formaţiei Afghanistan. Printre echipele pe care Pfister le-a antrenat se numără: Rwanda, Zair, Bangladesh, Togo, Arabia Saudită, Trinidad Tobago sau Afghanistan.

Pleacă Mircea Lucescu după Austria?

După amicalul cu Moldova, câștigat cu 2-1, Mircea Lucescu a vorbit la conferința de presă despre demisie. Selecţionerul a amintit că a mai vrut să demisioneze şi că a continuat la cârma naţionalei după ce a făcut o “promisiune”. Totodată, el a amintit despre precedentul său mandat la naţională, când a plecat chiar după un meci cu Austria (4-0, în 1986). “Am vrut imediat să-mi dau demisia după meciul cu Cipru. Să ai 2-0 și să existe câțiva care au vrut să facă alt joc decât ăsta… azi am avut 2-1, dar am pasat bine, nu s-au mai repezit, nu s-au mai aruncat și au ținut de rezultat. Cu Cipru nu am făcut asta și ne-am întors cu 2-2. Dacă câștigam acolo, rămâneam în competiție. Pentru noi, problema este barajul, să fie clar! Duminică e un meci de mare prestigiu: România – Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost contra Austriei. Să vedem dacă va fi și acum ultimul”, a spus Lucescu.

Întrebat dacă va părăsi echipa națională înaintea barajului pentru CM 2026 din martie, Lucescu a răspuns: “Nu știu ce o să fie. Eu am făcut o promisiune. Vom vedea ce va fi. Am făcut o promisiune și sunt un om de cuvânt. Vom vedea!”

Reclamă
Reclamă

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte goluri va marca România în meciul cu Austria?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O tânără polițistă a decedat după naștere la un spital privat din Constanța. Soţul acuză doctorii de malpraxis
Observator
O tânără polițistă a decedat după naștere la un spital privat din Constanța. Soţul acuză doctorii de malpraxis
Echipa de start a României cu Austria! Horia Ivanovici și Ioan Becali, pariu în direct după gafa lui Ionuț Radu, debuturile lui Eissat și Ciubotaru și revenirea lui Ianis Hagi
Fanatik.ro
Echipa de start a României cu Austria! Horia Ivanovici și Ioan Becali, pariu în direct după gafa lui Ionuț Radu, debuturile lui Eissat și Ciubotaru și revenirea lui Ianis Hagi
12:36
„Louis Munteanu sau Daniel Bîrligea?” Ilie Dumitrescu a ales înaintea confruntării cu Austria
12:19
Reacție imediată din partea FRF după ce Mircea Lucescu a vorbit din nou despre demisie: „Nea Mircea a scăpat-o”
11:39
Gigi Becali, o nouă dispută cu FRF. Ce sumă uriașă cere din partea Federației: „Nu poți să-i oprești”
11:18
VideoCafu, la SuperMondial: “Românii să creadă în calificarea la World Cup” Ce antrenor propune la naţională
10:48
Ferrari, un uriaș cu picioare de lut
10:38
Selecționerul Bosniei a „explodat” după remiza cu Cipru: „Cine spune că am avut noroc cu România?”
Vezi toate știrile
1 FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!” 2 Kyros Vassaras a dat verdictul! Cum trebuia judecată faza la care Bancu a fost eliminat în Craiova – Dinamo 3 Adrian Ilie a dat cărţile pe faţă! Va deveni acţionar al unui club din România. Se naşte o nouă forţă 4 Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină” 5 Oraşul din România unde Gică Popescu deschide o afacere de 6.000.000 de euro! Primele imagini cu construcţia fabuloasă 6 Adrian Mititelu, atac dur la Răzvan Burleanu după scandalul de la Adunarea Generală FRF: “Clanul lui e în agonie”
Citește și
Cele mai citite
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarieCristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat!
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor