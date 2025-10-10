Mircea Lucescu se pregăteşte de un record mondial. Performanţa pe care o reuşeşte dacă nu demisionează cu Austria - Antena Sport

Pleacă sau nu Mircea Lucescu după meciul cu Austria? Daca România scoate un rezultat pozitiv şi selecţionerul decide să continue pe banca tricolorilor, atunci el ar rămâne în cursa pentru a bifa un record mondial: să fie cel mai în vârstă antrenor care a condus de pe bancă o echipă!

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acum Lucescu este pe locul 2 în lume! La meciul cu Moldova, Lucescu avea 80 de ani si 72 de zile. Ca să bată recordul mondial, selecţionerul României trebuie să stea pe bancă la meciul de baraj, din martie. Atunci Lucescu va avea 80 de ani și 210 zile, şi astfel va bate actuala performanţă înregistrată a lui Otto Pfister, care, potrivit Wikipedia, a antrenat până când avea 80 de ani si 123 de zile.

Cine este Otto Pfister?

Otto Pfister va împlini luna viitoare 88 de ani şi a strâns peste 57 de ani de activitate în fotbal. El era antrenor la 80 de ani și 123 de zile, când a bifat ultimul meci pe banca unei echipe. În momentul retragerii, el era selecţionerul formaţiei Afghanistan. Printre echipele pe care Pfister le-a antrenat se numără: Rwanda, Zair, Bangladesh, Togo, Arabia Saudită, Trinidad Tobago sau Afghanistan.

Pleacă Mircea Lucescu după Austria?

După amicalul cu Moldova, câștigat cu 2-1, Mircea Lucescu a vorbit la conferința de presă despre demisie. Selecţionerul a amintit că a mai vrut să demisioneze şi că a continuat la cârma naţionalei după ce a făcut o “promisiune”. Totodată, el a amintit despre precedentul său mandat la naţională, când a plecat chiar după un meci cu Austria (4-0, în 1986). “Am vrut imediat să-mi dau demisia după meciul cu Cipru. Să ai 2-0 și să existe câțiva care au vrut să facă alt joc decât ăsta… azi am avut 2-1, dar am pasat bine, nu s-au mai repezit, nu s-au mai aruncat și au ținut de rezultat. Cu Cipru nu am făcut asta și ne-am întors cu 2-2. Dacă câștigam acolo, rămâneam în competiție. Pentru noi, problema este barajul, să fie clar! Duminică e un meci de mare prestigiu: România – Austria. Ultimul meu meci la echipa națională a fost contra Austriei. Să vedem dacă va fi și acum ultimul”, a spus Lucescu.

Întrebat dacă va părăsi echipa națională înaintea barajului pentru CM 2026 din martie, Lucescu a răspuns: “Nu știu ce o să fie. Eu am făcut o promisiune. Vom vedea ce va fi. Am făcut o promisiune și sunt un om de cuvânt. Vom vedea!”