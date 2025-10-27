Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce se mai ştie de Cristina Neagu şi cu ce se ocupă. Ţara pentru care a lăsat România - Antena Sport

Home | Extra | Ce se mai ştie de Cristina Neagu şi cu ce se ocupă. Ţara pentru care a lăsat România

Ce se mai ştie de Cristina Neagu şi cu ce se ocupă. Ţara pentru care a lăsat România

Radu Constantin Publicat: 27 octombrie 2025, 18:04

Comentarii
Ce se mai ştie de Cristina Neagu şi cu ce se ocupă. Ţara pentru care a lăsat România

Cristina Neagu, la ultimul meci pentru CSM Bucureşti - Profimedia Images

Cristina Neagu s-a retras din activitatea profesionistă la handbal la începutul lunii iunie 2025, într-o gală care i-a purtat numele. Sportiva a lăsat în urmă o carieră impresionată, de peste 25 de ani, timp în care a fost de patru ori desemnată cea mai bună handbalistă din lume.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După retragere, românca se bucură de timpul petrecut cu familia şi prietenii, iar de ceva vreme ea se află într-o vacanță, în SUA, unde vizitează Marele Canion, monumentul natural declarat Patrimoniul Mondial de UNESCO. „Nu îmi lipseşte deloc handbalul. Pe cât de mult iubesc handbalul, chiar nu-mi lipseşte deloc. În perioada asta am putut să petrec mai mult timp cu familia şi, pur şi simplu, să nu mai fiu la program. Să pot să mă trezesc şi să mă gândesc ce vreau să fac astăzi, fără să trebuiască să fiu la o anumită oră undeva. Să merg la sală, să mă apuc iarăşi de bandajele alea, iarăşi dureri, încălzeşte-te, ş.a.m.d. Sigur că le-am făcut cu plăcere. Am iubit handbalul foarte mult şi încă îl iubesc, dar iubesc şi viaţa de după handbal. Iubesc să nu mai fiu la program, să iau decizii de moment. Îmi place şi viaţa fără sport, deşi mai merg uneori la sală şi, cu siguranţă, o să continui să fac mişcare. Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie. Am avut o carieră de vis. Poate nici nu visam la aşa ceva, când eram mică şi îmi propuneam lucruri mari”, a declarat Cristina Neagu, într-un interviu acordat pentru as.ro, în luna septembrie.

Cristina Neagu, cel mai bun marcator din toate timpurile la CE

Cristina Neagu a fost desemnat cel mai bun marcator din toate timpurile la Campionatele Europene, cu 303 goluri. A participat la șapte ediții ale Campionatelor Mondiale, unde a evoluat în 48 de meciuri și a marcat 250 de goluri.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum va fi vremea în România în luna noiembrie. Prognoza meteo ANM până la final de toamnă
Observator
Cum va fi vremea în România în luna noiembrie. Prognoza meteo ANM până la final de toamnă
Ce averi au candidații favoriți la alegerile pentru Primăria Bucureștiului. Cine e cel mai bogat dintre Drulă, Ciucu și Băluță
Fanatik.ro
Ce averi au candidații favoriți la alegerile pentru Primăria Bucureștiului. Cine e cel mai bogat dintre Drulă, Ciucu și Băluță
19:57
Şase victorii la rând şi FC Botoşani şi-a schimbat obiectivul! Valeriu Iftime: “Campionatul!” Mesaj şi pentru Gigi Becali
19:48
Comunicatul Federaţiei Române de Gimnastică după scandalul izbucnit în urma declaraţiilor Denisei Golgotă
19:30
Rapid – Unirea Slobozia (LIVE TEXT, 20:30). Giuleștenii au șansa să treacă pe primul loc. Echipele de start
19:21
Botoşani – Hermannstadt 2-0. Liderul Ligii 1, de neoprit! A şasea victorie la rând în campionat
18:35
Românul Cristi Chivu pregăteşte un transfer de la Real Madrid. Afacerea surpriză anunţată în presa din Italia
18:13
Bosnia a anunţat lotul pentru meciul cu România. Dzeko şi cei care ne-au “răpus” la Bucureşti, printre jucători
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent 2 Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului 3 VIDEOLando Norris a câștigat Marele Premiu al Mexicului. Britanicul, noul lider din clasamentul general al piloților 4 Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă” 5 CFR Cluj nu așteaptă după Dan Petrescu! Decizia majoră luată de Iuliu Mureșan: “Ceva voi face” 6 FotoGestul lui Mirel Rădoi pentru Ştefan Baiaram după ce l-a schimbat în meciul Metaloglobus – Universitatea Craiova
Citește și
Cele mai citite
Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”Andrea Mandorlini, dat afară de la CFR Cluj. Înlocuit cu nume sonor din “Generaţia de Aur”
Şi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-uluiŞi Dan Petrescu a intrat pe lista lui Mureşan. Se bate cu un alt component al “Generaţiei de Aur” pentru banca CFR-ului
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Solicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europeneSolicitare făcută UEFA pentru excluderea FCSB-ului din competiţii europene