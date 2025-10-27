Ce se mai ştie de Cristina Neagu şi cu ce se ocupă. Ţara pentru care a lăsat România - Antena Sport

Cristina Neagu s-a retras din activitatea profesionistă la handbal la începutul lunii iunie 2025, într-o gală care i-a purtat numele. Sportiva a lăsat în urmă o carieră impresionată, de peste 25 de ani, timp în care a fost de patru ori desemnată cea mai bună handbalistă din lume.

După retragere, românca se bucură de timpul petrecut cu familia şi prietenii, iar de ceva vreme ea se află într-o vacanță, în SUA, unde vizitează Marele Canion, monumentul natural declarat Patrimoniul Mondial de UNESCO. „Nu îmi lipseşte deloc handbalul. Pe cât de mult iubesc handbalul, chiar nu-mi lipseşte deloc. În perioada asta am putut să petrec mai mult timp cu familia şi, pur şi simplu, să nu mai fiu la program. Să pot să mă trezesc şi să mă gândesc ce vreau să fac astăzi, fără să trebuiască să fiu la o anumită oră undeva. Să merg la sală, să mă apuc iarăşi de bandajele alea, iarăşi dureri, încălzeşte-te, ş.a.m.d. Sigur că le-am făcut cu plăcere. Am iubit handbalul foarte mult şi încă îl iubesc, dar iubesc şi viaţa de după handbal. Iubesc să nu mai fiu la program, să iau decizii de moment. Îmi place şi viaţa fără sport, deşi mai merg uneori la sală şi, cu siguranţă, o să continui să fac mişcare. Nu am niciun regret, a fost cea mai potrivită decizie. Am avut o carieră de vis. Poate nici nu visam la aşa ceva, când eram mică şi îmi propuneam lucruri mari”, a declarat Cristina Neagu, într-un interviu acordat pentru as.ro, în luna septembrie.

Cristina Neagu, cel mai bun marcator din toate timpurile la CE

Cristina Neagu a fost desemnat cel mai bun marcator din toate timpurile la Campionatele Europene, cu 303 goluri. A participat la șapte ediții ale Campionatelor Mondiale, unde a evoluat în 48 de meciuri și a marcat 250 de goluri.