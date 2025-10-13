Virgil Ghiţă, după ce a marcat golul carierei în România - Austria 1-0: "Avem dreptul de a visa la Mondial" - Antena Sport

Închide meniul
EXCLUSIV

Virgil Ghiţă, după ce a marcat golul carierei în România – Austria 1-0: “Avem dreptul de a visa la Mondial”

Publicat: 13 octombrie 2025, 0:15

Virgil Ghiţă, după ce a marcat golul victoriei cu Austria / Sport Pictures

Virgil Ghiţă a fost eroul României în meciul cu Austria. Tricolorii au obţinut victoria în minutul 90+5, atunci când fundaşul lui Hannover a înscris cu o lovitură de cap, din centrarea lui Ianis Hagi, în meciul care a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

În urma acestui rezultat, România are în continuare şanse matematice de a încheia pe primul loc grupa de calificare, cu două meciuri rămase din aceste preliminarii.

Virgil Ghiţă, după România – Austria 1-0: “Echipa a jucat extraordinar!”

Virgil Ghiţă, eroul naţionalei în meciul cu Austria, este încrezător în şansele României de calificare, după această victorie. Fundaşul de la Hannover a declarat că tricolorii meritau această victorie şi spune că jucătorii naţionalei au tot dreptul de a visa în continuare la o calificare la World Cup 2026, turneu care va fi transmis exclusiv în Universul Antena:

“Cred că este cel mai frumos moment din carieră. Să dai gol pentru echipa naţională este un moment aparte şi va rămâne întotdeauna în gândul meu. Mă simt foarte bine, am câştigat cele trei puncte. Echipa a jucat extraordinar şi cred că meritam să dăm gol mai devreme. Mă bucur că s-a întâmplat pe final, că am marcat şi că am câştigat.

Normal, m-am bucurat. Golurile şi victoriile pe final sunt mai dulci, după un meci pe care l-am dominat. Este un moment aparte să te bucuri alături de fani, mai ales când sunt în număr atât de mare.

Ne ajută victoria, am făcut un rezultat foarte bun şi aşteptăm şi meciurile următoare. Lăsăm acest meci în spate, ne bucurăm astăzi şi de data viitoare ne gândim la celelalte două meciuri.

Normal că visăm la Mondial, întotdeauna. Cât timp sunt şanse cred că avem dreptul de a visa”, a declarat Virgil Ghiţă, în exclusivitate pentru Antena Sport.

