Șeful McLaren intervine după momentul bizar din Marele Premiu al Italiei. Cu ce explicații a venit - Antena Sport

Publicat: 7 septembrie 2025, 22:23

Șeful McLaren intervine după momentul bizar din Marele Premiu al Italiei. Cu ce explicații a venit

Imagine din Marele Premiu al Italiei / Getty Images

Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Italiei, după ce tot el a plecat din pole-position. Cursa de la Monza a fost în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.  

Lando Norris și Oscar Piastri au completat podiumul, după ce australianul i-a cedat locul al doilea coechipierului său, ca urmare a unei gafe comise de mecanici la un schimb de pneuri.

Andrea Stella, explicații după momentul bizar din MP al Italiei

Lando Norris și Oscar Piastri luptă pentru câștigarea titlului mondial la Formula 1, cei doi fiind primii în clasamentul piloților, podiumul fiind completat de campionul en-titre Max Verstappen.

Cursa de la Monza nu a fost deloc una reușită pentru cei doi, care nu au reușit sub nicio formă să îl împiedice pe pilotul celor de la RedBull să se îndrepte către victorie.

Mai mult decât atât, o eroare a mecanicilor la un schimb de pneuri la monopostul lui Lando Norris a dus la o decizie bizară în echipa McLaren. Concret, Oscar Piastri l-a lăsat pe coechipierul său să îl depășească. Situația a fost explicată de Andrea Stella.

„Aceasta a fost cu siguranță o decizie a echipei. Această decizie a fost necesară din cauza problemei de la boxe, dar și din cauza ordinii în care am chemat piloții. Am vrut ca amândoi să-și păstreze pozițiile după opririle la boxe, dar ați văzut că Lando a rămas în spatele lui Oscar. Am decis că este corect să-i readucem la pozițiile lor inițiale și să-i lăsăm să concureze până la final.

Vreau să-i mulțumesc lui Oscar că nu ne-a îngreunat deloc implementarea acestei decizii. Din nou, Oscar și Lando au demonstrat că au principii și că împărtășesc valorile noastre.

Avem doi piloți extraordinari, amândoi pot lupta pentru titlul mondial și concurăm în stilul McLaren – facem ceea ce considerăm că este corect și sportiv. Asta am făcut și astăzi”, a declarat Andrea Stella, potrivit sportal.bg.

