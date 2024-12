Aston Martin, cei mai buni dintre cei slabi! Adrian Georgescu, concluzii despre sezonul avut de echipa lui Alonso şi Stroll - Antena Sport

În 2023, Aston Martin termina anul pe poziția a cincea în clasamentul constructorilor. Numai 22 de puncte îi separau de formația din poziția a patra, dar la 260 în fața echipei de pe locul al șaselea, Alpine. Aston a înregistrat 8 clasări pe podium, dintre care două locuri secunde, toate pentru Alonso, care a terminat anul pe poziția a patra în topul piloților.

În 2024, echipa a terminat tot pe poziția a cincea, dar la 374 puncte în spatele Mercedes, echipa de pe locul al patrulea. Și cu doar 29 de puncte în fața următoarei clasate, aceeași Alpine.

Își va depăși vreodată Aston Martin condiția de “the best of the rest”? Va obține curând prima victorie? Va intra în “clubul celor mari”?

Are ași în mânecă, dar mâneca e scurtă

Sintetizând, Aston Martin îl are pe cel mai bun designer – Adrian Newey, pe cel mai bun specialist în motoare – Andy Cowell, omul sub conducerea căruia Mercedes a câștigat tot ce se putea câștiga între 2014 și 2019. Iar aceștia sunt doar doi dintre tehnicienii reputați din F1 care au ales Aston Martin. Mai sunt Enrico Cardile (Chief Technical Officer, fost la Ferrari), Dan Fallows (director tehnic, fost la Red Bull), Bob Bell (Executive Director – Technical, fost la Renault) și mulți alții. În noiembrie, Fallows a fost îndepărtat din postul de director tehnic, lăsându-i locul lui Bell.

Deloc de neglijat e faptul că, după ce au folosit tunelul de vânt al celor de la Mercedes, Aston Martin are unul nou și modern. Mai mult, începând din 2026, l-ar putea avea și pe cel mai bun pilot. Deși Max Verstappen are contract cu Red Bull până la sfârșitul lui 2028, el are și clauze de ieșire care i-ar permite să părăsească echipa dacă nu e mulțumit de mașină. Cealaltă pistă posibilă pentru Max, Mercedes, pare din ce în ce mai îndepărtată.