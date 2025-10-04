Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Carlos Sainz și Alex Albon, descalificați după calificările din Singapore. Dezastru la Williams - Antena Sport

Home | Formula 1 | Carlos Sainz și Alex Albon, descalificați după calificările din Singapore. Dezastru la Williams

Carlos Sainz și Alex Albon, descalificați după calificările din Singapore. Dezastru la Williams

Publicat: 4 octombrie 2025, 20:12

Comentarii
Carlos Sainz și Alex Albon, descalificați după calificările din Singapore. Dezastru la Williams

Alex Albon și Carlos Sainz/ Profimedia

Alex Albon și Carlos Sainz au fost descalificați după calificările Marelui Premiu din Singapore. Cei doi piloți se clasaseră pe locurile 12, respectiv 13, însă vor lua startul de pe ultimele poziții în cursa care va fi duminică, de la ora 14:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Decizia descalificării celor doi piloți Williams a venit la scurt timp după ce s-a încheiat sesiunea de calificări din Singapore. Cei de la FIA au identificat nereguli la cele două monoposturi. 

Carlos Sainz și Alex Albon, descalificați după calificările din Singapore 

Atât Sainz, cât și Albon, nu au trecut de controalele de după calificări. Concret, s-a descoperit o problemă legată de aripile spate ale celor două monoposturi Williams. Acestea au depășit distanța maximă de 85 mm, permisă atunci când este activat sistemul DRS, notează formula1.com. Zona exterioară a aripii spate nu trebuie să depășească acest decalaj, care pornește de la 9,4 mm, în momentul activării sistemului menționat. 

„În timpul verificărilor FIA după calificări, aripile spate ale ambelor noastre mașini nu au trecut de controlul distanței slotului DRS. Ca urmare, Alex și Carlos au fost descalificați din calificările Marelui Premiu din Singapore.  

E o mare dezamăgire pentru echipă și investigăm urgent cum s-a întâmplat acest lucru. În niciun moment nu am vrut să ne creăm un avantaj de performanță și aripile spate au trecut de verificările noastre mai devreme, în decursul zilei, dar există o singură măsurătoare care contează și acceptăm pe deplin decizia FIA.  

Reclamă
Reclamă

Avem un monopost capabil să obțină puncte aici, în acest week-end, și vom face totul pentru a lupta de la coada grilei mâine. Vom revizui tot ce s-a întâmplat pentru a nu se mai repeta”, a transmis James Vowles, șeful de la Williams, după anunțul descalificării celor doi piloți. 

Din pole-position va lua startul George Russell, urmând să împartă prima linie de pe grila de start cu Max Verstappen. Din a doua linie vor lua startul Oscar Piastri și Kimi Antonelli.

Exclusiv. Prima reacție a Elenei Udrea după decizia Curţii de Apel în cazul Alinei BicaExclusiv. Prima reacție a Elenei Udrea după decizia Curţii de Apel în cazul Alinei Bica
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
Observator
Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
Un câștigător de Super Bowl a murit la 39 de ani. Cauzele decesului sunt necunoscute
Fanatik.ro
Un câștigător de Super Bowl a murit la 39 de ani. Cauzele decesului sunt necunoscute
22:18
Gestul făcut de Diana Șucu față de Dan Șucu după ce Alexandru Dobre a reușit „dubla” în Rapid – Farul
21:53
VIDEODennis Man a „spart gheața” și a marcat primul gol la PSV. A profitat de o gafă uriașă și a înscris
21:51
LIVE TEXTRapid – Farul 3-1. Alex Dobre a reuşit dubla în Giuleşti. Vînă, execuţie superbă
21:42
Omul meciului Inter – Cremonese 4-1 i-a mulţumit lui Chivu: “E important să îl am antrenor”
21:37
VIDEOMoment șocant la handbal: selecționerul României a bătut un jucător în timpul meciului. Ce sancțiune a putut primi
21:10
UPDATEAlexandru Dobre, golgheter în Liga 1 după „dubla” din Rapid – Farul. Formă de vis înaintea meciului cu Austria
Vezi toate știrile
1 “Nu mai facem” Jucătorii FCSB-ului s-au revoltat! S-au opus, în frunte cu liderul lor 2 Gigi Becali, mesaj după răbufnirea lui Denis Alibec: “Păi ce faci, bă? Bag-o în poartă”. Promisiunea patronului 3 VIDEOIanis Hagi, gol superb din lovitură liberă pentru Alanyaspor! A pasat decisiv la golul secund 4 Inedit! Gigi Becali a fost întrebat care va fi echipa de start la FCSB – Univ. Craiova, iar replica sa a uimit 5 “Perla” de 1 milion de euro de la Universitatea Craiova e OUT: “De abia acum s-au convins și ei” 6 Un fost jucător de la FCSB l-a făcut praf pe Gigi Becali, după 0-2 cu Young Boys: “Vina cea mai mare! N-ai cum”
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS„O mizerie”. Mihai Stoica a răbufnit după ce „cazul” transferului lui Florinel Coman a fost făcut public de TAS
“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul“Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul
Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”Un jucător de la Dinamo, propus la naţionala României de o legendă a Craiovei: “Nu avem la nivelul lui”