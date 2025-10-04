Carlos Sainz și Alex Albon, descalificați după calificările din Singapore. Dezastru la Williams - Antena Sport

Alex Albon și Carlos Sainz au fost descalificați după calificările Marelui Premiu din Singapore. Cei doi piloți se clasaseră pe locurile 12, respectiv 13, însă vor lua startul de pe ultimele poziții în cursa care va fi duminică, de la ora 14:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Decizia descalificării celor doi piloți Williams a venit la scurt timp după ce s-a încheiat sesiunea de calificări din Singapore. Cei de la FIA au identificat nereguli la cele două monoposturi.

Carlos Sainz și Alex Albon, descalificați după calificările din Singapore

Atât Sainz, cât și Albon, nu au trecut de controalele de după calificări. Concret, s-a descoperit o problemă legată de aripile spate ale celor două monoposturi Williams. Acestea au depășit distanța maximă de 85 mm, permisă atunci când este activat sistemul DRS, notează formula1.com. Zona exterioară a aripii spate nu trebuie să depășească acest decalaj, care pornește de la 9,4 mm, în momentul activării sistemului menționat.

„În timpul verificărilor FIA după calificări, aripile spate ale ambelor noastre mașini nu au trecut de controlul distanței slotului DRS. Ca urmare, Alex și Carlos au fost descalificați din calificările Marelui Premiu din Singapore.

E o mare dezamăgire pentru echipă și investigăm urgent cum s-a întâmplat acest lucru. În niciun moment nu am vrut să ne creăm un avantaj de performanță și aripile spate au trecut de verificările noastre mai devreme, în decursul zilei, dar există o singură măsurătoare care contează și acceptăm pe deplin decizia FIA.