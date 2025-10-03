Christian Horner putea reveni în Formula 1. Ce echipă a fost abordată de fostul șef de la Red Bull - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolae Publicat: 3 octombrie 2025, 11:02

Christian Horner putea reveni în Formula 1. Ce echipă a fost abordată de fostul șef de la Red Bull

Christian Horner, în timpul unei curse, 30 octombrie 2022 - Profimedia

Christian Horner își dorește să revină în lumea motorsportului, după ce a fost demis de Red Bull la începutul lunii iulie. Fostul conducător a făcut deja un pas în acest sens și a abordat o echipă din “Marele Circ”, aspect dezvăluit chiar de un oficial al constructorilor.

Britanicul a vorbit alături de cei de la Haas pentru o eventuală revenire, însă discuțiile nu au ajuns la nimic concret, iar venirea sa a picat. Detaliile legate de situația lui Horner au fost oferite de Ayao Komatsu, japonezul care este șeful constructorilor americani.

Horner ar fi putut reveni în F1 la Haas

Fostul conducător de la Red Bull a ratat astfel pentru moment șansa de a reveni în Formula 1. Ținând cont de dorința sa de a-și face din nou apariția în “Marele Circ”, sunt șanse să apară și pe viitor astfel de zvonuri sau discuții care să îl aibă în centrul atenției.

Da, e adevărat că ne-a abordat. Ulterior, unul dintre oamenii noștri a avut o discuție constructivă (n.r. cu Horner) și asta a fost. Nimic nu a avansat. E gata.

Nu mai am nimic de zis. După cum am spus, voi scrieți orice vreți. Eu nu alimentez povestea“, a spus șeful de la Haas, potrivit autosport.com.

La Red Bull, Horner a fost demis după 20 de ani și va primi o compensație de aproximativ 92 de milioane de euro din partea echipei. Alături de austrieci, fostul director și șef de garaj a cucerit șase titluri la constructori și opt titluri la piloți.

