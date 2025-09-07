"Cine ştie?" Max Verstappen, la Ferrari? Campionul mondial a dezvăluit ce l-ar determina să piloteze pentru Scuderie - Antena Sport

Max Verstappen, pilotul care va pleca din pole-position în Marele Premiu al Italiei, după ce a stabilit un nou record pe circuitul de la Monza, a fost întrebat despre şansele de a pilota pentru Ferrari în viitor. Cursa este astăzi, de la ora 15:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
În acest moment nu se pune problema ca Max Verstappen, pilot cu contract cu Red Bull până în 2028, să plece la Ferrari, mai ales că Charles Leclerc şi Lewis Hamilton au angajamente cu echipa şi pentru sezonul viitor. Cu toate acestea, olandezul nu scoate din calcul această variantă în viitor.
Max Verstappen, despre posibilitatea de a pilota în viitor pentru Ferrari: “Sunt multe semne de întrebare în legătură cu mine”
“Au doi piloţi care au contract şi pentru sezonul viitor, aşa că nu e nicio discuţie în acest moment? E vreo şansă? Da, sunt multe astfel de şanse în viaţă. Bineînţeles, în acest moment nu e nimic la orizont, dar cine ştie?
Nu ştiu cât o să mai concurez în Formula 1, aşa că sunt multe semne de întrebare în legătură cu mine. E dificil să ştiu ce se va întâmpla”, a declarat Max Verstappen, potrivit planetF1.com.
Max Verstappen a vorbit şi despre greşelile pe care le fac piloţii care merg la Ferrari, lăsaţi duşi de val de numele uriaş al italienilor în lumea sporturilor cu motor. Mai mult, el a dezvăluit ce l-ar determina să semneze cu Ferrari:
“Cred că Ferrari e un brand uriaş. Toţi piloţii se uită în oglindă şi îşi spun că vor să piloteze pentru Ferrari. Dar cred că tocmai aici apar greşelile, că vrei doar să pilotezi pentru Ferrari. Dacă m-aş duce vreodată acolo, nu aş merge doar pentru că vreau să pilotez pentru Ferrari, ci pentru că văd o oportunitate de a câştigat.
De-asta cred că nu trebuie să iei decizii în funcţie de sentimentele şi pasiunea pentru un anumit brand. Mergi acolo pentru că simţi că e locul potrivit în care să mergi”, a mai spus Max Verstappen.
