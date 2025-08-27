F1 în ținutul vântului și al nisipului - Antena Sport

Sezonul de Formula 1 revine cu cea de-a 15-a etapă din 2025, care se va disputa duminică pe circuitul de la Zandvoort. La anul se va organiza aici o ultimă ediție a Marelui Premiu al Țărilor de Jos, căci contractul nu a fost prelungit. În 2026, pentru prima oară, aici se va disputa și o cursă de sprint.

Oscar vs. Lando

Ce știm aproape sigur până acum din campionatul sezonului 2025? Că, în proporție de 99%, McLaren și-a adjudecat ambele titluri. Cum team-ul din Woking are un punctaj mai mult decât dublu față de echipa de pe locul secund, Ferrari, singura întrecere care mai contează e pentru această poziție. În funcție de locurile ocupate de constructori la sfârșitul sezonului se împart și banii generați de competiție. În prezent, Ferrari are 260 de puncte, Mercedes 236, iar Red Bull 194.

Ce mai rămâne de stabilit, dacă vreun alt concurent n-a descoperit în timpul vacanței de vară elixirul vitezei, este care dintre cei doi piloți McLaren va fi campionul sezonului 2025. În prezent, Piastri e lider, cu 284 puncte, în timp ce Norris are 275.

O gamă mai moale

În 2024, Hülkenberg a parcurs 57 de tururi cu pneurile dure. Piastri a rezistat 33 de tururi cu pneurile medii, în timp ce Hamilton a parcurs 24 cu pneurile moi.

Echipele vor avea însă de ales între C2 (Hard), C3 (Medium) și C4 (Soft), în timp ce în 2024 compușii disponibili au fost C1, C2 și C3. Decizia de ”înmuiere” a gamei are ca scop creșterea probabilității unei strategii bazate pe două opriri, în loc de una singură. Aceasta din urmă a fost alegerea predominantă de când această cursă a revenit în calendar în 2022. Un alt pas în această direcție rezultă din decizia FIA de a crește limita de viteză pe linia boxelor de la 60 la 80 kilometri pe oră, reducând astfel timpul necesar pentru un pit stop. Conform simulărilor furnizate de echipe, strategia cu o oprire rămâne totuși cea mai rapidă. Acest lucru se explică, în parte, faptului că depășirile sunt extrem de dificile la Zandvoort. Există o singură linie dreaptă, iar pista e destul de îngustă.