F1 în ținutul vântului și al nisipului - Antena Sport

Sezonul de Formula 1 revine cu cea de-a 15-a etapă din 2025, care se va disputa duminică pe circuitul de la Zandvoort. La anul se va organiza aici o ultimă ediție a Marelui Premiu al Țărilor de Jos, căci contractul nu a fost prelungit. În 2026, pentru prima oară, aici se va disputa și o cursă de sprint.
Oscar vs. Lando
Ce știm aproape sigur până acum din campionatul sezonului 2025? Că, în proporție de 99%, McLaren și-a adjudecat ambele titluri. Cum team-ul din Woking are un punctaj mai mult decât dublu față de echipa de pe locul secund, Ferrari, singura întrecere care mai contează e pentru această poziție. În funcție de locurile ocupate de constructori la sfârșitul sezonului se împart și banii generați de competiție. În prezent, Ferrari are 260 de puncte, Mercedes 236, iar Red Bull 194.
Ce mai rămâne de stabilit, dacă vreun alt concurent n-a descoperit în timpul vacanței de vară elixirul vitezei, este care dintre cei doi piloți McLaren va fi campionul sezonului 2025. În prezent, Piastri e lider, cu 284 puncte, în timp ce Norris are 275.
O gamă mai moale
În 2024, Hülkenberg a parcurs 57 de tururi cu pneurile dure. Piastri a rezistat 33 de tururi cu pneurile medii, în timp ce Hamilton a parcurs 24 cu pneurile moi.
Echipele vor avea însă de ales între C2 (Hard), C3 (Medium) și C4 (Soft), în timp ce în 2024 compușii disponibili au fost C1, C2 și C3. Decizia de ”înmuiere” a gamei are ca scop creșterea probabilității unei strategii bazate pe două opriri, în loc de una singură. Aceasta din urmă a fost alegerea predominantă de când această cursă a revenit în calendar în 2022. Un alt pas în această direcție rezultă din decizia FIA de a crește limita de viteză pe linia boxelor de la 60 la 80 kilometri pe oră, reducând astfel timpul necesar pentru un pit stop. Conform simulărilor furnizate de echipe, strategia cu o oprire rămâne totuși cea mai rapidă. Acest lucru se explică, în parte, faptului că depășirile sunt extrem de dificile la Zandvoort. Există o singură linie dreaptă, iar pista e destul de îngustă.
Plaja e foarte aproape
Circuitul este alcătuit dintr-o serie de viraje, majoritatea la viteze medii și mici. Per total, traseul de la Zandvoort necesită un nivel destul de ridicat de forță de apăsare, chiar și având un asfalt cu aderență redusă. Suprafața de rulare este adesea foarte murdară, deoarece plaja este foarte aproape. Vântul foarte puternic aduce des nisip pe asfalt, ceea ce poate schimba radical aderența în unele zone. În plus, este necesar un nivel destul de ridicat de forță de apăsare și există mai multe puncte în care tracțiunea este importantă. Ferrari va încerca să limiteze subvirarea.
La Spa a fost introdusă noua suspensie spate, care permite un control dinamic mai mare al înălțimii de rulare și care a mărit fereastra de funcționare. O altă zonă delicată sunt frânele. Schimbarea modului de acțiune al acestora a dus la probleme de adaptare ambilor piloți în sesiunile de calificări, lui Leclerc în Canada, iar lui Hamilton în Belgia. În special Hamilton are în continuare o problemă de adaptare la monopostul SF-25. Nu doar în ceea ce privește comportamentul motorului, ci și, mai ales, al frânelor, lucru despre care vom vorbi într-un text viitor.
McLaren e favorita clară
Gestionarea încălzirii pneurilor, atuul de bază al formației McLaren, va fi foarte importantă aici. Întrucât se anunță o temperatură în aer de 20 de grade Celsius și există și o probabilitate de 66% de ploaie, probabil că acest factor nu va conta foarte mult. Un altul, însă, ar putea face diferența. Anul trecut, cursa s-a desfășurat pe o vreme vântoasă, caracteristică zonei din vecinătatea oceanului. Au fost rafale care au atins 70 de kilometri pe oră, iar duminica aceasta sunt anunțate aceleași rafale puternice la Zandvoort. Aceste rafale, evident, au acționat asupra monoposturi în diferite unghiuri, în funcție de zona străbătută.