Fernando Alonso, pus să aleagă cea mai bună cursă făcută în F1. Povestea fascinantă dezvăluită - Antena Sport

Fernando Alonso a realizat recent un interviu în cadrul căruia a vorbit despre cea mai bună prestație a sa la un Grand Prix. În mod total surprinzător, dublul campion mondial nu a ales o cursă în care a câștigat, ci una în care a terminat pe locul 6, dar care are o poveste uluitoare în spate.
Alonso și-a adus aminte și de o performanță pe care a numit-o drept “cea mai memorabilă”.
Marele Premiu din Malaysia din 2011, la loc de cinste pentru Alonso
Fernando Alonso a câștigat de-a lungul carierei sale de 22 de ani în “Marele Circ” nu mai puțin de 32 de curse. Când a fost pus să aleagă una în care a pilotat cel mai bine, asturianul a ales-o pe cea din 2011 de pe circuitul din Sepang, când se afla în monopostul Ferrari.
Cu această ocazie, Alonso și-a adus aminte cum a reușit să facă o cursă fantastică în ciuda unei probleme care ar fi făcut alți piloți să abandoneze imediat. Deși nu a terminat pe primul loc, ci pe 6, dublul campion mondial a pus “în ramă” acel moment. În plus, veteranul din Formula 1 și-a adus aminte și de cursa de la Valencia din 2012, când a plecat de pe 11 și a câștigat.
“E dificil să îmi aduc aminte de una (n.r. o cursă). Una dintre cele mai bune poate fi Valencia, dar e mai mult din cauza atenției acordate de presă, e cea mai memorabilă. Sunt însă altele unde oamenii nu știu ce se întâmpla în spate.
(n.r. la Marele Premiu din Malaysia) Am avut o problemă cu schimbătorul de viteze. Cutia era pe jumătate ruptă, iar ambreiajul nu funcționa bine. Puteam schimba vitezele în treptele superioare bine, dar s-au schimbat prost în cele inferioare jumătate de cursă.
Am ajuns în primul viraj, am schimbat în treaptă inferioară și puteam doar să o pun în viteza a cincea în loc de a doua. Am luat virajul, am pierdut timp, iar la următorul am văzut că era o problemă. În loc să mă panichez, ce am făcut a fost să calc accelerația în timp ce am schimbat în treaptă inferioară și chiar am reușit să fac asta.
La următorul viraj, am călcat accelerația de patru ori în timp ce schimbam patru viteze și a mers. Mi-am întrebat echipa dacă fac asta cum trebuie sau nu, pentru că pot strica schimbătorul într-un tur. Am făcut asta timp de 30 de tururi, frânând și în același timp accelerând de fiecare dată când trebuia să mut în viteză inferioară.
Urăsc să pierd, urăsc să mă retrag dintr-o cursă. Voi încerca să fac orice înainte să opresc mașină și accept că nu voi puncta“, a rememorat dublul campion mondial, potrivit marca.com.
