Fernando Alonso, pus să aleagă cea mai bună cursă făcută în F1. Povestea fascinantă dezvăluită - Antena Sport

Fernando Alonso a realizat recent un interviu în cadrul căruia a vorbit despre cea mai bună prestație a sa la un Grand Prix. În mod total surprinzător, dublul campion mondial nu a ales o cursă în care a câștigat, ci una în care a terminat pe locul 6, dar care are o poveste uluitoare în spate.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alonso și-a adus aminte și de o performanță pe care a numit-o drept “cea mai memorabilă”.

Marele Premiu din Malaysia din 2011, la loc de cinste pentru Alonso

Fernando Alonso a câștigat de-a lungul carierei sale de 22 de ani în “Marele Circ” nu mai puțin de 32 de curse. Când a fost pus să aleagă una în care a pilotat cel mai bine, asturianul a ales-o pe cea din 2011 de pe circuitul din Sepang, când se afla în monopostul Ferrari.

Cu această ocazie, Alonso și-a adus aminte cum a reușit să facă o cursă fantastică în ciuda unei probleme care ar fi făcut alți piloți să abandoneze imediat. Deși nu a terminat pe primul loc, ci pe 6, dublul campion mondial a pus “în ramă” acel moment. În plus, veteranul din Formula 1 și-a adus aminte și de cursa de la Valencia din 2012, când a plecat de pe 11 și a câștigat.

“E dificil să îmi aduc aminte de una (n.r. o cursă). Una dintre cele mai bune poate fi Valencia, dar e mai mult din cauza atenției acordate de presă, e cea mai memorabilă. Sunt însă altele unde oamenii nu știu ce se întâmpla în spate.