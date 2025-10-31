Jenson Button, fostul campion de Formula 1, şi-a anunţat retragerea la 45 de ani - Antena Sport

Jenson Button şi-a anunţat, joi, retragerea din sportul automobilistic, ce va interveni după Cursa de opt de ore din Bahrain, programată în acest weekend, informează EFE.

Button, în vârstă de 45 de ani, a fost campion mondial de Formula 1 în 2009 cu echipa Brawn GP şi s-a retras din “Marele Circ” în 2016, după 306 curse şi 15 victorii.

De atunci, el a concurat în diferite categorii ale motorsportului, precum cursele de anduranţă de la Le Mans, Supercars, Extreme E şi rally-cross, pe lângă Campionatul Mondial de Anduranţă, la care s-a aliniat în ultimii doi ani cu echipa Jota.

“Aceasta va fi ultima mea cursă”, a spus el despre competiţia din Bahrain. “Întotdeauna am iubit acest circuit, este unul dintre cele mai distractive şi mă voi bucura de el cât de mult pot, pentru că va fi sfârşitul carierei mele profesionale”, a declarat britanicul pentru postul BBC.

“M-am bucurat de aceşti ani în WEC (Campionatul Mondial de Anduranţă), dar am o viaţă foarte aglomerată şi nu este corect nici faţă de echipă, nici faţă de mine să continui în 2026 dacă nu voi avea timp. Am un fiu de patru ani şi unul de şase ani, iar dacă pleci o săptămână, îţi este dor de ei îngrozitor şi nu vei mai recupera niciodată acel timp. Simt că am pierdut multe în ultimii doi ani, lucru care ştiam că se va întâmpla, dar nu vreau să mai trec prin asta”, a afirmat el.